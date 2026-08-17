Homem pula no Rio Tietê durante fuga da polícia em Barueri

Perseguido na Castello Branco, homem nadou cerca de 50 metros e ficou por aproximadamente uma hora nas águas do rio até a chegada dos Bombeiros
|Imagem: TV Globo
Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (17), após pular no Rio Tietê durante uma fuga da polícia, na altura do km 23 da Rodovia Castello Branco, em Barueri.
Segundo informações preliminares, o homem era perseguido pelas autoridades quando entrou no rio. Ele teria nadado cerca de 50 metros até a margem, onde permaneceu por aproximadamente uma hora, agarrado a galhos, até a chegada das equipes de resgate.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária foram acionados para atender à ocorrência. Devido à dificuldade de acesso ao local, os bombeiros precisaram utilizar trilhas e cabos para chegar até o homem e retirá-lo das águas.
Após o resgate, ele recebeu atendimento inicial em uma viatura e foi encaminhado para atendimento médico.
Faixas da Castello Branco foram interditadas
A operação provocou a interdição temporária de algumas faixas da direita da Rodovia Castello Branco, nas proximidades dos acessos a Alphaville e Barueri.
A concessionária Ecovias Raposo Castello também prestou apoio à ocorrência.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o motivo da fuga ou sobre eventual crime relacionado ao homem. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.