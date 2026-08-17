Atletas de Cotia conquistam pódio na maior corrida de montanha do Brasil

Tiago Henrique foi terceiro colocado geral nos 25 km, enquanto Josi Martins ficou em terceiro lugar nos 15 km da competição realizada em Minas Gerais

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Coluna Esportes e Cia: Dois atletas de Cotia se destacaram na La Misión Brasil 2026, considerada a maior corrida de montanha do Brasil. Tiago Henrique e Josi Martins conquistaram o terceiro lugar em suas respectivas categorias de distância durante a 11ª edição do evento, realizada em Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais. Dois atletas de Cotia se destacaram na La Misión Brasil 2026, considerada a maior corrida de montanha do Brasil. Tiago Henrique e Josi Martins conquistaram o terceiro lugar em suas respectivas categorias de distância durante a 11ª edição do evento, realizada em Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais.

Prova reúne atletas de todo o país



A La Misión Brasil 2026 reuniu atletas de diferentes regiões do país em percursos de 7, 15, 25, 35, 55, 80 e 110 quilômetros, tendo as montanhas da região de Passa Quatro e a Serra Fina como cenário.



Uma das características da competição é a autossuficiência. Os participantes precisam carregar durante o percurso os equipamentos obrigatórios, além da alimentação e hidratação necessárias para completar o desafio.



A prova também permite que cada atleta defina sua própria estratégia, escolhendo quando correr, caminhar, parar ou descansar. O formato exige preparo físico, resistência e planejamento para enfrentar as trilhas e as condições de montanha.



Com a presença de atletas de diversas partes do Brasil, a competição também movimenta o turismo e a economia de Passa Quatro, atraindo competidores e acompanhantes para hotéis, pousadas, restaurantes e outros serviços da região.



Os pódios de Tiago Henrique e Josi Martins colocam novamente atletas de Cotia em evidência em uma das principais provas de montanha realizadas no país.





Tiago Henrique garantiu o terceiro lugar geral nos 25 quilômetros. Após a prova, o atleta comemorou o resultado e destacou o trabalho realizado durante seu primeiro ciclo de preparação com a equipe Upfit Trail., escreveu o atleta. Tiago também ressaltou a dificuldade do percurso e agradeceu o apoio recebido da família e dos torcedores., afirmou.Nos 15 quilômetros, a atleta de Cotia Josi Martins também subiu ao pódio, terminando na terceira colocação.Em sua publicação após a prova, Josi contou que chegou à competição apreensiva com o desafio e que recebeu incentivo de amigos durante os dias que antecederam a corrida. Segundo ela, as mensagens e palavras de apoio ajudaram durante o percurso., escreveu.