Banco do Brasil vai suspender atendimento de caixa em agência de Cotia, diz comunicado

Comunicado informa que unidade passará a oferecer atendimento exclusivamente negocial; banco ainda não explicou os motivos da mudança

Imagem concedida ao Cotia e Cia

O Banco do Brasil vai suspender os serviços de caixa da agência localizada no Parque Bahia, em Cotia, a partir do dia 24 de agosto de 2026. A mudança foi informada aos clientes por meio de um comunicado afixado na entrada da unidade.



Agência mais próxima



O próprio Banco do Brasil indica no comunicado que os serviços de caixa estarão disponíveis na agência 916 – Cotia, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 152, na Vila Monte Serrat.



O aviso também disponibiliza um QR Code para que os clientes possam consultar outros pontos de atendimento do banco.



O Cotia e Cia entrou em contato com a assessoria de imprensa do Banco do Brasil para esclarecer a mudança.



Entre os questionamentos enviados estão o motivo da suspensão dos serviços de caixa, quais atendimentos continuarão disponíveis na agência, possíveis impactos para os funcionários e se a alteração será definitiva.



Até a publicação desta reportagem, o banco ainda não havia enviado um posicionamento. O espaço permanece aberto para manifestação e, caso haja retorno, a matéria será atualizada. entrou em contato com a assessoria de imprensa do Banco do Brasil para esclarecer a mudança.Entre os questionamentos enviados estão o motivo da suspensão dos serviços de caixa, quais atendimentos continuarão disponíveis na agência, possíveis impactos para os funcionários e se a alteração será definitiva.Até a publicação desta reportagem, o banco ainda não havia enviado um posicionamento. O espaço permanece aberto para manifestação e, caso haja retorno, a matéria será atualizada.

Segundo o aviso, a agência 7010 – Parque Bahia-Cotia passará a realizar atendimento exclusivamente negocial. O horário informado para esse tipo de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h.Com a mudança, os clientes que precisarem utilizar os serviços de caixa deverão procurar outra unidade do banco.