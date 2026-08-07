Cotia recebe curso gratuito de manutenção de motos; veja como se inscrever

Capacitação terá 40 horas de duração, com turmas nos períodos da manhã, tarde e noite; vagas fazem parte de programa do Fundo Social de São Paulo

Foto: Governo de SP

Moradores de Cotia podem participar gratuitamente de um curso de qualificação profissional na área de manutenção de motos. A capacitação faz parte do programa itinerante do Fundo Social de São Paulo, que disponibiliza 1,5 mil vagas em 19 municípios da Grande São Paulo.



Curso terá 40 horas de duração



Em Cotia, a programação será voltada especificamente à manutenção de motos, com carga horária total de 40 horas.



As turmas serão distribuídas em três períodos:





Manhã: das 8h às 12h;

Tarde: das 13h às 17h;

Noite: das 18h às 22h.



As aulas serão realizadas nas chamadas carretas itinerantes, veículos adaptados e equipados para oferecer atividades teóricas e práticas.



Ao final da formação, os participantes recebem certificado oficial de conclusão.



Programa atende 19 cidades



Ao todo, 19 municípios da Grande São Paulo participam desta etapa do programa. Além de Cotia, as carretas passarão por Guarulhos, Mogi das Cruzes, Rio Grande da Serra, Poá, Francisco Morato, Itaquaquecetuba, Santana de Parnaíba, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Itapecerica da Serra, Vargem Grande Paulista, Embu-Guaçu, Itapevi, Taboão da Serra, Caieiras, Cajamar, Ribeirão Pires e Suzano.



A programação varia de acordo com cada município, considerando as demandas e características de cada região. Entre as áreas contempladas pelo programa estão tecnologia, soldagem, cuidados com idosos, manutenção, moda, beleza e estética, cuidados com pets e gastronomia.



Quem pode participar



As capacitações são voltadas prioritariamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico), desempregados e mulheres chefes de família.



A idade mínima varia de acordo com o curso escolhido e pode ser de 14, 16 ou 18 anos.



Como se inscrever



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.



As vagas ficam disponíveis até o preenchimento das turmas ou, em alguns casos, até o segundo dia de aula de cada unidade.



Inscrições: cursofussp.sp.gov.br



Mais informações sobre os cursos, locais das carretas e programação podem ser consultadas no site oficial do programa Caminho da Capacitação SP.

As inscrições estão nos últimos dias e permanecem abertas enquanto houver vagas disponíveis. Em Cotia, as aulas serão realizadas entre os dias 10 e 21 de agosto, em uma unidade móvel adaptada como sala de aula.