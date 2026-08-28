Cotia ganha mais de 2,2 mil habitantes em um ano, aponta estimativa do IBGE

Dados foram divulgados nesta sexta-feira (28)

Foto: Vagner Santos





Cotia chegou a 291.704 habitantes em 2026, segundo a nova estimativa populacional divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (28).





O número representa um aumento de 2.211 pessoas em relação à estimativa do ano anterior.



Em 2025, o IBGE estimava que Cotia tinha 289.493 habitantes. Na comparação entre os dois levantamentos, o crescimento foi de aproximadamente 0,76% em um ano.



Os dados têm como referência o dia 1º de julho de 2026 e fazem parte das estimativas anuais de população dos municípios brasileiros.



Crescimento populacional



Com o novo levantamento, Cotia mantém a trajetória de crescimento populacional observada nos últimos anos.



O acréscimo de 2.211 moradores em apenas um ano significa que, em média, a estimativa aponta para a incorporação de cerca de 184 habitantes por mês ao contingente populacional do município no período.



Embora a variação percentual seja inferior a 1%, o aumento absoluto reforça a expansão da população de Cotia e tem impacto no planejamento de serviços públicos, infraestrutura e políticas voltadas às necessidades da população.



É importante destacar que os números divulgados pelo IBGE são estimativas populacionais, e não uma contagem individual de moradores. O instituto realiza essas estimativas anualmente para os municípios e as unidades da Federação.



Dados são utilizados pelo TCU



Além de servir como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos, as estimativas populacionais têm importância administrativa e financeira para os municípios.



Os dados são utilizados como um dos parâmetros pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



A divulgação das estimativas ocorre anualmente, com referência populacional em 1º de julho. Os dados municipais são encaminhados ao TCU e também servem de base para diferentes análises e políticas públicas.