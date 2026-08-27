Alunos de Cotia vencem concurso sobre combate ao trabalho infantil e avançam à etapa nacional

Alunos conquistaram primeiros lugares em desenho, poesia e música com trabalhos sobre combate ao trabalho infantil e aprendizagem profissional

Foto: Divulgação

Quatro estudantes da rede municipal de Cotia conquistaram o primeiro lugar em categorias da etapa regional do Projeto MPT na Escola 2026 e agora vão representar o município na etapa nacional da iniciativa.

Três primeiros lugares



Na categoria Poesia – Grupo 2, a estudante Steffany Maria de Oliveira Batista, do 8º ano, conquistou o primeiro lugar com a obra O Voo do Aprendiz.



Já Nicole Guadalupe Ramos Initimayta, do 9º ano, ficou em primeiro lugar na categoria Desenho – Grupo 2.



O terceiro título regional de Cotia veio na categoria Música – Grupo 2, com os estudantes Pedro Lucas Rocha de Andrade e Santiago Lima de Camargo, ambos do 8º ano. A dupla venceu com a música Brasil Evolution.



Os trabalhos foram desenvolvidos com orientação do professor Marcos Antônio de Oliveira e do auxiliar de classe Pedro Ricardo de Jesus Sales. A escola é dirigida pela professora Luciani Diello, enquanto o projeto MPT na Escola no município é coordenado por Kelli Aparecida de Paula.





Outros estudantes de Cotia também foram classificados



Além dos quatro vencedores, outros alunos da rede municipal chegaram à etapa regional do projeto.



No Grupo 1, foram classificados Sophia Vieira Santos, da Escola Municipal Francisca Manoel de Oliveira, na categoria desenho; Rafael Costa Leal, da Escola Municipal Jardim do Engenho, na categoria conto; e Victoria Brito Nunes, da Escola Municipal Crianças de Cotia, na categoria poesia.



Outros estudantes também participaram das atividades desenvolvidas pelas escolas municipais ao longo da edição de 2026.



Projeto aborda trabalho infantil



Coordenado nacionalmente pela Coordinfância (Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente), o MPT na Escola desenvolve atividades pedagógicas voltadas à conscientização sobre os direitos de crianças e adolescentes e os impactos do trabalho infantil.



Os estudantes participam de atividades que resultam em produções como desenhos, poesias, contos e músicas, utilizando a arte como ferramenta de reflexão e conscientização dentro e fora do ambiente escolar.



Na etapa regional deste ano, participaram escolas de Bertioga, Cotia, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, São Bernardo do Campo, São Lourenço da Serra e São Paulo.



Com os primeiros lugares conquistados, Steffany, Nicole, Pedro Lucas e Santiago avançam agora para a etapa nacional do MPT na Escola 2026, levando os trabalhos desenvolvidos em Cotia para a disputa com estudantes de outras regiões do país.

Os alunos são da Escola Municipal Crianças de Cotia, no bairro Mirizola, e foram premiados nas categorias desenho, poesia e música, com trabalhos relacionados à prevenção e erradicação do trabalho infantil e à profissionalização de adolescentes por meio da aprendizagem profissional.A premiação foi realizada na quinta-feira (13), no auditório da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. O evento reuniu estudantes, professores, gestores e representantes de dez municípios paulistas. Ao todo, 54 estudantes tiveram trabalhos selecionados para a etapa regional.