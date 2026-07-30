Welington Formiga sanciona lei que inclui o dia do torcedor santista no calendário oficial da cidade

Segundo o vereador Silvio Cabral (PT), autor do projeto, a data tem como objetivo reconhecer a importância histórica do clube.





O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT) sancionou a lei aprovada pela Câmara no mês passado que institui o Dia do Torcedor Santista no Calendário Oficial de Eventos do município. A lei é de autoria do vereador Dr. Silvio Cabral (PT).





Segundo o projeto, a criação da data tem como objetivo reconhecer a importância histórica, esportiva e cultural do Santos Futebol Clube, além de homenagear os torcedores santistas que vivem em Cotia. A proposta também busca incentivar ações voltadas ao esporte, à cultura, ao lazer e à cidadania.Na justificativa do projeto, o vereador Dr. Silvio Cabral destaca que o Santos é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e possui grande relevância na história do esporte nacional, tendo revelado atletas que marcaram gerações. O parlamentar também afirma que a iniciativa pretende fortalecer o esporte como ferramenta de inclusão social e estimular atividades esportivas e educativas no município.Com a sanção do prefeito, fica incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município de Cotia o Dia do Torcedor Santista, a ser comemorado, anualmente, no dia 14 de abril.