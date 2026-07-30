Cães famintos chegaram a devorar uns aos outros em canil clandestino de Cotia

Operação resgatou 21 animais em situação extrema de maus-tratos em uma casa abandonada; cinco carcaças foram encontradas no imóvel

Reprodução/ Metrópoles

Uma operação realizada nesta quarta-feira (29) resgatou 21 cães que viviam em situação extrema de maus-tratos em uma casa abandonada na Estrada do Tanabe, em Cotia.

O imóvel funcionava como um antigo canil clandestino e, segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, os animais permaneciam no local há cerca de quatro meses, sem os cuidados básicos de alimentação, higiene e saúde.

De acordo com a operação, que contou com o apoio da Guarda Civil Municipal Ambiental de Cotia, os cães enfrentavam condições degradantes. Com fome, os animais brigavam entre si por comida e, em alguns casos, chegaram a comer outros cães ainda vivos.

Durante a ação, também foram encontradas cinco carcaças de animais dentro do imóvel. Duas delas estavam sendo devoradas pelos próprios cães no momento em que as equipes chegaram ao local.

Após o resgate, os 21 animais foram encaminhados para um instituto da região, onde receberão atendimento veterinário e os cuidados necessários para recuperação.