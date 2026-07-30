Lei que autoriza cestas alimentares para alunos da rede municipal nas férias é sancionada em Cotia

De acordo com o texto, o benefício será concedido na proporção de uma cesta alimentar por aluno, por mês, durante os períodos de férias ou recesso escolar.

A legislação prevê que a execução do programa poderá ser limitada ou suspensa caso haja insuficiência de recursos. Além disso, a cesta alimentar poderá ser substituída pela oferta de alimentação servida na própria escola, conforme regulamentação do Poder Executivo.

A composição das cestas será definida pela Secretaria Municipal de Educação, que deverá estabelecer um padrão de alimentos seguindo as diretrizes de segurança alimentar e nutricional, garantindo um aporte calórico adequado aos estudantes.

Com a sanção do prefeito, caberá agora à Prefeitura regulamentar o programa, definindo critérios, procedimentos e a forma como o benefício será disponibilizado aos alunos da rede municipal de ensino.