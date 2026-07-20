VÍDEO flagra momento em que homem é executado a tiros em Carapicuíba

Câmeras registraram o momento em que um homem armado se aproxima da vítima, conversa por alguns segundos e abre fogo. Polícia Civil investiga o caso

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Um homem de 38 anos foi morto a tiros na noite de sexta-feira (18), na Estrada do Jathay, na Vila Nossa Senhora Aparecida, em Carapicuíba. O crime foi registrado por câmeras de segurança (veja abaixo), que flagraram o momento em que a vítima é executada em um ponto de ônibus.



A vítima foi identificada como Jorge Nunes da Silva Junior.







As imagens mostram Jorge sentado em um banco, utilizando o celular, quando inicia uma conversa com um homem que estava sobre uma motocicleta. Pouco depois, um segundo suspeito, vestido de preto, se aproxima e também conversa com a vítima.



Após alguns segundos de diálogo, o homem armado saca um revólver da cintura e efetua diversos disparos contra Jorge. Em seguida, o atirador corre até a motocicleta, onde o comparsa já o aguardava com o veículo ligado. A dupla foge logo após o crime.



Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 23h40 após denúncias de disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao local, encontraram Jorge caído na calçada.



A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe de resgate e levada ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Em depoimento à Polícia Civil, a esposa de Jorge contou que soube do crime por meio de uma amiga, que informou que o marido havia sido baleado próximo à residência do casal.



Ela afirmou ainda que Jorge tinha desafetos na região, mas disse desconhecer quem poderia ser o autor dos disparos. Segundo o relato, o marido não praticava atividades criminosas nem fazia uso de drogas. O casal vivia junto havia cerca de cinco anos e tinha dois filhos, de 4 anos e 8 meses.



A Polícia Científica realizou perícia no local e as imagens das câmeras de segurança foram anexadas ao inquérito policial. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.



O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Carapicuíba, que segue investigando a autoria e a motivação do crime.