Carros são guinchados em via sem sinalização na Granja Viana. Veja o que diz a prefeitura

Muitos motoristas deixam o carro estacionado na via para irem até o shopping. Mas, ao retornarem, não os encontram mais no local; entenda

Caso ocorre na Alameda Tangará

Motoristas que estão estacionando seus veículos na Alameda Tangará – muitos para irem até o Shopping Granja Vianna – ao retornarem, não os encontram mais no local, que fica ao lado de um canteiro central.

Os carros que lá estacionam, estão sendo guinchados e removidos até o pátio de recolha municipal.O assunto, que foi pautado nesta semana pelo jornal Cotia Agora, tem gerado polêmica nas redes sociais, afinal, os motoristas questionam que, no local, não há sinalização que seja proibido estacionar.questionou a prefeitura a respeito. Em nota, ainformou que, por se tratar de um canteiro central/divisor de pista de rolamento,. E que a medida está respaldada junto ao CTB (Código de Trânsito Brasileiro).Conforme a infração 581-94, no Artigo 193, o CTB define canteiro central e divisores de pista de rolamento da seguinte forma:Apoiando-se nesta medida, a Setram acrescenta ainda que, o local onde ocorreram as remoções, dispõe de outras peculiaridades:, diz a pasta., conclui.