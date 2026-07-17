GCM frustra roubo à farmácia em Cotia, liberta reféns e recupera canetas emagrecedoras

Dupla foi surpreendida ainda dentro de uma unidade da Drogasil; funcionários eram mantidos sob ameaça

Foto: GCM de Cotia

A rápida ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia impediu um roubo a uma farmácia na noite desta quinta-feira (16), na região do Atalaia. Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante e um adolescente de 17 anos foi apreendido, após tentar roubar medicamentos de alto valor e dinheiro do estabelecimento.



Foto: GCM de Cotia





As vítimas relataram que a dupla entrou na farmácia por volta das 21h40. Enquanto um dos suspeitos permaneceu na área de atendimento, o outro foi até a sala onde ficam armazenados os medicamentos controlados, trancou dois funcionários no local e obrigou as demais funcionárias a abrir a geladeira onde estavam os medicamentos de alto custo e, em seguida, o cofre da farmácia.



Os produtos foram colocados em uma sacola e em uma bolsa térmica, mas, ao deixarem o estabelecimento, os suspeitos encontraram a equipe da GCM e acabaram presos ainda dentro da farmácia. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, e as funcionárias reconheceram os dois como autores da tentativa de roubo.



O jovem de 20 anos negou participação no crime e afirmou que havia entrado na farmácia apenas para comprar preservativos. Já o adolescente optou por permanecer em silêncio durante o depoimento.



Como os suspeitos foram detidos antes de deixar o local com os bens, a Polícia Civil enquadrou o caso como roubo tentado. Os medicamentos e o dinheiro recuperados foram devolvidos à representante da farmácia. Ainda conforme o BO, os suspeitos haviam separado R$ 5.074,40 em dinheiro e 44 caixas de medicamentos, entre eles canetas emagrecedoras das marcas Mounjaro, Wegovy, Saxenda e outros produtos semelhantes. O valor estimado dos medicamentos recuperados é de R$ 111.180,45, totalizando mais de R$ 116 mil em bens recuperados.As vítimas relataram que a dupla entrou na farmácia por volta das 21h40. Enquanto um dos suspeitos permaneceu na área de atendimento, o outro foi até a sala onde ficam armazenados os medicamentos controlados, trancou dois funcionários no local e obrigou as demais funcionárias a abrir a geladeira onde estavam os medicamentos de alto custo e, em seguida, o cofre da farmácia.Os produtos foram colocados em uma sacola e em uma bolsa térmica, mas, ao deixarem o estabelecimento, os suspeitos encontraram a equipe da GCM e acabaram presos ainda dentro da farmácia. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, e as funcionárias reconheceram os dois como autores da tentativa de roubo.O jovem de 20 anos negou participação no crime e afirmou que havia entrado na farmácia apenas para comprar preservativos. Já o adolescente optou por permanecer em silêncio durante o depoimento.Como os suspeitos foram detidos antes de deixar o local com os bens, a Polícia Civil enquadrou o caso como roubo tentado. Os medicamentos e o dinheiro recuperados foram devolvidos à representante da farmácia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da GCM realizava patrulhamento quando foi alertada por um motoboy de que a unidade da Drogasil, localizada na Avenida Professor Joaquim Barreto, estava sendo assaltada naquele momento. Os guardas seguiram imediatamente para o local e encontraram os suspeitos ainda no interior da farmácia.Segundo a Polícia Civil, dois funcionários eram mantidos como reféns durante a ação. Os agentes ordenaram que os suspeitos liberassem as vítimas e se rendessem. Eles obedeceram e foram detidos sem oferecer resistência. Nenhuma arma foi encontrada, embora as vítimas tenham relatado que os autores mantinham uma das mãos escondida sob a roupa para simular que estavam armados.