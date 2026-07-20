Foi convocado para ser mesário? TRE-SP orienta como consultar e confirmar a participação

TRE-SP segue convocando colaboradores para atuar no pleito; eleitores podem verificar se foram chamados e confirmar a participação pela internet

Área do Colaborador da Justiça Eleitoral, disponível no portal do TRE-SP. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) já confirmou a convocação de mais de 154 mil mesárias e mesários para atuar nas Eleições 2026. O processo de nomeação continua em andamento, e os eleitores que ainda não sabem se foram convocados podem consultar a situação pela, disponível no portal do TRE-SP.



Benefícios para quem atua como mesário



Os cidadãos convocados para trabalhar nas eleições têm direito a dois dias de folga para cada dia de atuação e também para cada dia de treinamento realizado.



Além disso, recebem um auxílio-alimentação de R$ 65 por turno de votação, conforme prevê a Portaria TRE-SP nº 151/2026. Outro benefício é a possibilidade de utilizar a participação como critério de desempate em concursos públicos, quando essa previsão constar no edital.



Os cidadãos convocados para trabalhar nas eleições têm direito a dois dias de folga para cada dia de atuação e também para cada dia de treinamento realizado.Além disso, recebem um auxílio-alimentação de R$ 65 por turno de votação, conforme prevê a Portaria TRE-SP nº 151/2026. Outro benefício é a possibilidade de utilizar a participação como critério de desempate em concursos públicos, quando essa previsão constar no edital.

Além de verificar a convocação, a plataforma permite confirmar a participação e acessar informações sobre a função, o local de trabalho e os treinamentos.As convocações estão sendo enviadas por e-mail e trazem detalhes como a função a ser desempenhada, o local de atuação, as datas, os horários de comparecimento e um código para validação da nomeação.Após receber a mensagem, o convocado deve acessar a página indicada em até três dias úteis para confirmar a participação, informando o número do título de eleitor e o código enviado. Também é possível realizar a confirmação utilizando a conta Gov.br, sem a necessidade de inserir o código de validação.Em caso de dúvidas, o eleitor pode procurar o cartório eleitoral responsável pelo seu município ou entrar em contato com a Central de Atendimento ao Eleitor, pelo telefone 148.