Paula Fernandes reencontra cenário da adolescência em Cotia e faz desabafo emocionante; VÍDEO

Cantora voltou a lugares que fizeram parte de sua história em Cotia e dividiu momentos de emoção com os fãs

Imagens: Redes sociais

A cantora Paula Fernandes emocionou os fãs ao compartilhar um retorno às suas origens em Cotia.





Após se apresentar em um show na cidade, a artista aproveitou a passagem pelo município para revisitar lugares marcantes de sua adolescência, entre eles o ginásio de esportes onde jogava basquete e a região onde morou com a família.







O vídeo, publicado nas redes sociais da cantora neste fim de semana, mostra Paula relembrando momentos importantes de sua história e fazendo uma revelação sobre as dificuldades que enfrentou antes da fama.Segundo a artista, sua família se mudou 27 vezes ao longo da vida. Apesar disso, foi em Cotia que ela permaneceu por mais tempo durante a juventude.Ainda usando o figurino da apresentação junina, Paula visitou a quadra onde atuava como armadora do time de basquete e recordou com carinho os anos vividos na cidade.Durante o passeio, ela também tentou encontrar a antiga casa onde morava, localizada em uma rua acima do ginásio. No entanto, acredita que o imóvel, um barraco de apenas dois cômodos, tenha sido demolido para a construção de um condomínio., relembra a cantora no vídeo, ao comentar as dificuldades enfrentadas pela família naquela época.A visita foi marcada por momentos de emoção e nostalgia. Ao caminhar pelos locais que fizeram parte de sua história, Paula Fernandes destacou a importância de nunca esquecer as próprias origens e mostrou aos seguidores que o caminho até o sucesso foi construído com muito esforço e superação.O vídeo repercutiu entre os fãs, que elogiaram a humildade da cantora e a decisão de revisitar os lugares que marcaram sua infância e adolescência em Cotia.