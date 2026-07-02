Vereadores de Cotia entram em recesso parlamentar; sessões retornam em agosto

Apesar da suspensão das sessões, atendimento administrativo da Câmara continua normalmente

Foto: Câmara de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia entrou em recesso parlamentar na última terça-feira (30). O período de pausa nas atividades legislativas segue até o dia 31 de julho, conforme estabelece o artigo 60 da Lei Orgânica do Município.

Durante o recesso, as Sessões Ordinárias ficam suspensas e devem ser retomadas na primeira terça-feira de agosto, no dia 4, quando os vereadores voltam a se reunir em plenário.Apesar da interrupção das sessões legislativas, a Câmara informou que o funcionamento administrativo da Casa permanece normal ao longo de todo o mês de julho. Os serviços internos e o atendimento ao público continuam sendo realizados normalmente.Segundo a Câmara Municipal, até o momento não há previsão de realização de Sessões Extraordinárias ou de eventos oficiais durante o período de recesso.O recesso parlamentar é previsto na Lei Orgânica do Município e integra o calendário anual de atividades do Poder Legislativo.