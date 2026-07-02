Homem é preso após roubo a farmácia e PM recupera mais de R$ 42 mil em canetas emagrecedoras

Suspeito foi flagrado por policiais durante a ação em Taboão da Serra; simulacro de arma e motocicleta roubada também foram apreendidos
|Foto: PMSP
Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (2) após um roubo a uma farmácia em Taboão da Serra. A ação da Polícia Militar resultou na recuperação de 18 canetas emagrecedoras avaliadas em mais de R$ 42 mil, além da apreensão de um simulacro de arma de fogo e de uma motocicleta roubada.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizavam patrulhamento quando identificaram uma motocicleta estacionada em frente ao estabelecimento com indícios de adulteração na placa.
A atitude de um homem que estava no interior da farmácia chamou a atenção dos policiais, que realizaram a abordagem. Durante a ação, foram encontradas 18 canetas emagrecedoras de diferentes dosagens e fabricantes, que haviam sido subtraídas do estabelecimento.
Além dos medicamentos, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo utilizado na ação criminosa e constataram que a motocicleta empregada no crime possuía registro de roubo.
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde a ocorrência foi registrada. Os produtos recuperados serão devolvidos à farmácia.