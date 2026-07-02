Homem é preso após roubo a farmácia e PM recupera mais de R$ 42 mil em canetas emagrecedoras

Suspeito foi flagrado por policiais durante a ação em Taboão da Serra; simulacro de arma e motocicleta roubada também foram apreendidos

Foto: PMSP

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (2) após um roubo a uma farmácia em Taboão da Serra. A ação da Polícia Militar resultou na recuperação de 18 canetas emagrecedoras avaliadas em mais de R$ 42 mil, além da apreensão de um simulacro de arma de fogo e de uma motocicleta roubada.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizavam patrulhamento quando identificaram uma motocicleta estacionada em frente ao estabelecimento com indícios de adulteração na placa.A atitude de um homem que estava no interior da farmácia chamou a atenção dos policiais, que realizaram a abordagem. Durante a ação, foram encontradas 18 canetas emagrecedoras de diferentes dosagens e fabricantes, que haviam sido subtraídas do estabelecimento.Além dos medicamentos, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo utilizado na ação criminosa e constataram que a motocicleta empregada no crime possuía registro de roubo.O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde a ocorrência foi registrada. Os produtos recuperados serão devolvidos à farmácia.