Vazamento de óleo provoca congestionamento na Raposo Tavares, em Cotia

Carreta teria espalhado óleo diesel entre os quilômetros 23 e 25 da rodovia e deixou o local; duas faixas permanecem interditadas

Foto: Artesp

Um vazamento de óleo diesel provocou congestionamento na manhã desta quinta-feira (2) na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia. O incidente ocorreu no sentido interior e causou a interdição parcial da pista, gerando lentidão de aproximadamente 6,5 quilômetros.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Raposo Castello, uma carreta trafegava pela rodovia quando apresentou vazamento no tanque de combustível, espalhando óleo diesel entre os quilômetros 23 e 25.Após o ocorrido, o veículo deixou o local e não permaneceu para o atendimento da ocorrência.Em razão do derramamento de combustível, as equipes interditaram as faixas 2 e 3, além da faixa de aceleração, no sentido interior. A interdição teve início às 7h59 e seguia em vigor até a última atualização da ocorrência, registrada às 10h07.O reflexo no trânsito foi imediato. Segundo a concessionária, o congestionamento chegou a cerca de 6,5 quilômetros, com filas entre os quilômetros 19 e 25,5 da Raposo Tavares, no sentido do interior.Equipes da concessionária atuam no local para garantir a segurança dos motoristas e realizar a limpeza da pista, que ficou escorregadia devido ao óleo diesel.Até a última atualização, não havia informações sobre feridos ou outros veículos envolvidos na ocorrência.