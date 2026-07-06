Criança de 5 anos está entre os três mortos em acidente na Castello Branco; carro explodiu após colisão

Vítimas ocupavam um Renault Kwid atingido na traseira por um Honda Civic; segundo a polícia, o motorista do Civic recusou o teste do bafômetro após ser socorrido

Foto: TV Globo

grave acidente registrado no fim da noite de domingo (5), na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Osasco. As outras duas vítimas são adultos que também ocupavam o mesmo veículo. Uma criança de 5 anos está entre as três vítimas fatais do. As outras duas vítimas são adultos que também ocupavam o mesmo veículo.



Segundo as informações apuradas pela polícia, um Honda Civic colidiu na traseira de um Renault Kwid na altura do quilômetro 17,6, no sentido da capital. Testemunhas relataram que o motorista do Civic trafegava em alta velocidade antes da batida.



Com a força do impacto, o tanque de combustível do Kwid pegou fogo e o veículo explodiu. Os três ocupantes ficaram presos às ferragens e morreram no local.



O motorista do Honda Civic sofreu um corte na cabeça e foi socorrido a um hospital de Osasco, onde permaneceu sob escolta policial. De acordo com a polícia, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.



A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, concessionária responsável pela rodovia e perícia técnica. Durante o atendimento, faixas da pista precisaram ser interditadas, causando lentidão no trânsito.



As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. A identidade das três vítimas ainda não havia sido divulgada oficialmente até a publicação desta reportagem.