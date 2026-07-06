Feriado ou ponto facultativo? Veja como ficam os dias 9 e 10 de julho em Cotia

A Data Magna do Estado de SP será celebrada nesta quinta (9), seguida de ponto facultativo na sexta (10). Confira como as datas impactam o funcionamento dos serviços no município

Data celebra a Revolução de 1932. Foto: WikiCommons

decreto da Prefeitura, a quinta-feira (9) será feriado em celebração à Data Magna do Estado de São Paulo, enquanto a sexta-feira (10) será ponto facultativo nas repartições públicas municipais. Nesta semana, os moradores de Cotia terão alterações no calendário. Conforme, a quinta-feira (9) será feriado em celebração à Data Magna do Estado de São Paulo, enquanto a sexta-feira (10) será ponto facultativo nas repartições públicas municipais.

O feriado de 9 de julho marca a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado liderado pelo estado de São Paulo em defesa da promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. O levante ocorreu contra o Governo Provisório de Getúlio Vargas, que havia assumido o poder após a Revolução de 1930.Apesar da derrota militar dos paulistas após quase quatro meses de combates, o movimento é considerado um marco da história do estado. Em 1934, o Brasil passou a contar com uma nova Constituição. De acordo com dados oficiais, o conflito deixou 934 paulistas mortos, embora registros históricos apontem que o número de vítimas possa ter sido maior.A data de 9 de julho foi instituída como feriado estadual pela Lei Estadual nº 9.497, de 5 de março de 1997, em homenagem aos participantes da Revolução Constitucionalista. Em Cotia, o decreto municipal também estabelece ponto facultativo na sexta-feira (10), prolongando as alterações no expediente da administração pública.