"Tira casaco, bota casaco": veranico muda o clima em Cotia a partir desta sexta

Cidade terá dias de sol, manhãs frias e tardes mais quentes durante período de calor fora de época

Foto: Vagner Santos

O estado de São Paulo entra, a partir desta sexta-feira (17), em um período de veranico, fenômeno climático que deve provocar uma sequência de dias mais quentes em pleno inverno.





Segundo a Climatempo, as temperaturas podem ficar entre 3°C e 5°C acima da média para esta época do ano até a próxima sexta-feira (24).



Em Cotia, a previsão indica dias de sol, céu aberto e grande variação de temperatura, com tardes mais agradáveis e manhãs ainda frias.



No sábado (18), os termômetros devem variar entre 9°C e 23°C. A previsão aponta sol com algumas nuvens durante a tarde e noite estrelada, sem expectativa de chuva.





Já no domingo (19), o cenário se mantém estável, com sol predominando ao longo do dia e temperaturas entre 10°C e 24°C.



Apesar da elevação das máximas, as primeiras horas do dia continuam registrando temperaturas baixas, característica comum durante o veranico.



Por que acontece o veranico?



De acordo com o meteorologista César Soares, da Climatempo, o veranico ocorre quando há um período de calor durante a estação mais fria do ano.



"O veranico é um período quente dentro da estação fria. Já a onda de calor pode acontecer em qualquer época do ano e exige temperaturas pelo menos 5°C acima da média por cinco dias consecutivos", explica.



Segundo o especialista, o fenômeno é provocado por um bloqueio atmosférico, causado por uma grande massa de ar seco sobre a região central do Brasil. Esse sistema dificulta a chegada de novas massas de ar frio, favorecendo o aumento das temperaturas.



Dias quentes e noites frias



Mesmo com tardes mais quentes, o tempo seco e o céu com poucas nuvens fazem com que o calor acumulado durante o dia seja perdido rapidamente durante a noite.



O resultado é a chamada amplitude térmica, quando há uma grande diferença entre as temperaturas registradas pela manhã e à tarde.



"Com o céu praticamente sem nuvens, a atmosfera perde calor rapidamente durante a noite. Por isso, mesmo com tardes muito quentes, as primeiras horas do dia continuam frias", afirma César Soares.



No interior paulista, algumas cidades podem registrar temperaturas acima dos 30°C durante as tardes. A influência do fenômeno será menor apenas na faixa próxima à divisa com o Paraná, incluindo o sul do Vale do Ribeira.



Em Cotia, a expectativa é de uma sequência de dias secos, com predomínio do sol e temperaturas mais elevadas no período da tarde, mas ainda com frio nas manhãs típicas do inverno.





Texto com informações do G1