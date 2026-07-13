Cotia tem um novo secretário de Cultura e Lazer

A nomeação foi feita pelo prefeito Welington Formiga nesta segunda-feira (13)

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O empresário Edson Caetano, proprietário de uma gráfica em Cotia e conhecido por sua longa atuação na área cultural do município, é o novo secretário de Cultura da cidade. A nomeação foi feita pelo prefeito Welington Formiga nesta segunda-feira (13).



Edson Caetano. Foto: Redes sociais

Embora seja empresário, Edson é amplamente conhecido em Cotia por sua trajetória ligada à Fanfarra Regente Feijó, uma das mais tradicionais corporações musicais do município. Ele ingressou no grupo em 1986, quando a fanfarra, criada na década de 1970 como atividade extracurricular da Escola Estadual Batista Cepelos, já se consolidava como um importante projeto de formação cultural e social.



Ao longo dos anos, passou de integrante a presidente da corporação, dedicando grande parte de sua trajetória ao fortalecimento da fanfarra, que marcou gerações de cotianos e chegou a reunir mais de 130 componentes em atividade. O grupo representou o município em festivais e competições por diversas cidades brasileiras, tornando-se uma das principais referências culturais de Cotia.



Mesmo após a paralisação das atividades da corporação original, Edson continuou envolvido em iniciativas voltadas à preservação da memória da Fanfarra Regente Feijó e da história musical do município.



A fanfarra também está diretamente ligada ao legado do Maestro Antônio Pio dos Santos Neto, o Maestro Pio, personagem histórico da cultura cotiana que foi homenageado recentemente ao dar nome ao novo Teatro Municipal de Cotia.

A informação foi confirmada pelo Cotia & Cia tanto com o novo secretário quanto com o prefeito.Edson Caetano assume o cargo no lugar de Pedro Peixoto, que esteve à frente da Secretaria de Cultura desde o início da atual gestão, em 2025.