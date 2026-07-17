Sem quórum, Câmara de Cotia adia votação de projeto de empréstimo da Prefeitura

Sessão extraordinária convocada durante o recesso parlamentar foi encerrada sem votação após apenas sete vereadores comparecerem ao plenário

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Projeto de Lei nº 96/2026, de autoria do prefeito Welington Formiga, que autoriza a Prefeitura a contratar uma operação de crédito junto à Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Cotia não votou, na manhã desta sexta-feira (17), ode autoria do prefeito Welington Formiga, que autoriza a Prefeitura a contratar uma operação de crédito junto à Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo.



Almir Rodrigues;

Marcelino Lenha;

Peka Santos;

Rafael Dantas;

Dr. Silvio Cabral;

Marcinho Prates;

Prof. Osmar.

Como não havia o número mínimo de parlamentares necessário para a deliberação, o projeto não chegou a ser votado. Como não havia o número mínimo de parlamentares necessário para a deliberação, o projeto não chegou a ser votado.



O que prevê o projeto



Encaminhado pelo Executivo, o Projeto de Lei nº 96/2026 autoriza o município a contratar operações de crédito com a Desenvolve SP, além de oferecer garantias para a operação e revogar a Lei Municipal nº 2.401, de 9 de setembro de 2025.



Segundo a mensagem enviada pelo prefeito à Câmara, os recursos obtidos por meio do financiamento serão destinados a investimentos em diversas áreas da administração municipal, entre elas:





saúde;

esporte;

cultura;

mobilidade urbana;

pavimentação;

elaboração de projetos.

De acordo com o Executivo, a medida busca viabilizar novos investimentos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. De acordo com o Executivo, a medida busca viabilizar novos investimentos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.



Novo projeto atende exigências da União



Na justificativa encaminhada aos vereadores, a Prefeitura afirma que o projeto não representa uma ampliação do financiamento anteriormente autorizado pela Câmara.



Segundo o documento, a proposta foi reapresentada porque a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) passou a adotar novas exigências para análise das leis que autorizam operações de crédito. Com isso, tornou-se necessária a aprovação de uma nova lei para adequar a autorização legislativa às regras atualmente exigidas.



Ainda conforme a justificativa, o novo projeto mantém o mesmo objeto, o valor e a finalidade da operação de crédito já autorizada anteriormente, promovendo apenas ajustes para atender às exigências da STN e permitir o prosseguimento da análise do financiamento.





O texto também informa que foram feitas atualizações relacionadas à reforma tributária, sem alteração da estrutura econômica ou da finalidade da operação.



Votação fica para uma próxima convocação



Como a sessão extraordinária foi encerrada por falta de quórum, o Projeto de Lei nº 96/2026 permaneceu sem apreciação pelos vereadores.



Até o momento, a Câmara Municipal de Cotia não informou quando uma nova sessão extraordinária será convocada para analisar a proposta do Executivo.

A proposta seria apreciada durante a 1ª Sessão Extraordinária do período de recesso parlamentar. No entanto, a reunião foi encerrada por falta de quórum, já que apenas sete vereadores compareceram ao plenário.Estiveram presentes os vereadores: