Sem quórum, Câmara de Cotia adia votação de projeto de empréstimo da Prefeitura

Neto Rossi

Sessão extraordinária convocada durante o recesso parlamentar foi encerrada sem votação após apenas sete vereadores comparecerem ao plenário

Foto: Reprodução 

A Câmara Municipal de Cotia não votou, na manhã desta sexta-feira (17), o Projeto de Lei nº 96/2026, de autoria do prefeito Welington Formiga, que autoriza a Prefeitura a contratar uma operação de crédito junto à Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo.

A proposta seria apreciada durante a 1ª Sessão Extraordinária do período de recesso parlamentar. No entanto, a reunião foi encerrada por falta de quórum, já que apenas sete vereadores compareceram ao plenário.

Estiveram presentes os vereadores:
 
  • Almir Rodrigues;
  • Marcelino Lenha;
  • Peka Santos;
  • Rafael Dantas;
  • Dr. Silvio Cabral;
  • Marcinho Prates;
  • Prof. Osmar.

Como não havia o número mínimo de parlamentares necessário para a deliberação, o projeto não chegou a ser votado.
 
O que prevê o projeto

Encaminhado pelo Executivo, o Projeto de Lei nº 96/2026 autoriza o município a contratar operações de crédito com a Desenvolve SP, além de oferecer garantias para a operação e revogar a Lei Municipal nº 2.401, de 9 de setembro de 2025.

Segundo a mensagem enviada pelo prefeito à Câmara, os recursos obtidos por meio do financiamento serão destinados a investimentos em diversas áreas da administração municipal, entre elas:

  • saúde;
  • esporte;
  • cultura;
  • mobilidade urbana;
  • pavimentação;
  • elaboração de projetos.

De acordo com o Executivo, a medida busca viabilizar novos investimentos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.
 
Novo projeto atende exigências da União

Na justificativa encaminhada aos vereadores, a Prefeitura afirma que o projeto não representa uma ampliação do financiamento anteriormente autorizado pela Câmara.

Segundo o documento, a proposta foi reapresentada porque a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) passou a adotar novas exigências para análise das leis que autorizam operações de crédito. Com isso, tornou-se necessária a aprovação de uma nova lei para adequar a autorização legislativa às regras atualmente exigidas.

Ainda conforme a justificativa, o novo projeto mantém o mesmo objeto, o valor e a finalidade da operação de crédito já autorizada anteriormente, promovendo apenas ajustes para atender às exigências da STN e permitir o prosseguimento da análise do financiamento. 

O texto também informa que foram feitas atualizações relacionadas à reforma tributária, sem alteração da estrutura econômica ou da finalidade da operação.
 
Votação fica para uma próxima convocação

Como a sessão extraordinária foi encerrada por falta de quórum, o Projeto de Lei nº 96/2026 permaneceu sem apreciação pelos vereadores.

Até o momento, a Câmara Municipal de Cotia não informou quando uma nova sessão extraordinária será convocada para analisar a proposta do Executivo.
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