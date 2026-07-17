Cotia abre inscrições para cursos gratuitos de turismo, atendimento e organização de eventos

Capacitações presenciais começam em agosto, serão realizadas no Thermas da Mata e oferecem vagas limitadas para moradores que buscam qualificação profissional

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A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo programa Academia do Turismo.

Cursos



Recepção e AtendimentoPeríodo: 10 a 27 de agosto

Dias: segunda a quinta-feira

Horário: das 13h às 17h



Organização e Promoção de Festas e EventosPeríodo: 10 a 27 de agosto

Dias: segunda a quinta-feira

Horário: das 18h às 22h



Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail Recepção e AtendimentoPeríodo: 10 a 27 de agostoDias: segunda a quinta-feiraHorário: das 13h às 17hOrganização e Promoção de Festas e EventosPeríodo: 10 a 27 de agostoDias: segunda a quinta-feiraHorário: das 18h às 22hMais informações podem ser obtidas pelo e-mail turismo@sp.gov.br ou pelos telefones (11) 3204-2887 e (11) 3204-2820.

As capacitações são voltadas a moradores interessados em ingressar ou se aperfeiçoar no mercado de trabalho, especialmente nas áreas de turismo, atendimento e eventos.Os participantes poderão escolher entre os cursos de Recepção e Atendimento, com aulas das 13h às 17h, e Organização e Promoção de Festas e Eventos, realizado das 18h às 22h. As aulas acontecerão de segunda a quinta-feira, entre os dias 10 e 27 de agosto, no Thermas da Mata, localizado na Estrada do Morro Grande, 3.000, Jardim Ísis.Cada turma terá até 30 alunos, e as vagas são limitadas.O curso de Recepção e Atendimento abordará técnicas de acolhimento, atendimento ao cliente e relacionamento interpessoal, competências valorizadas em diversos segmentos do mercado.Já a capacitação em Organização e Promoção de Festas e Eventos ensinará conceitos básicos de planejamento, cronograma, escolha de fornecedores, decoração e recepção de convidados, preparando os participantes para atuar na realização de eventos.As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de