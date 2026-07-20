Suíte de casa escondia laboratório clandestino de drogas sintéticas em Cotia

Estrutura funcionava em uma residência no Rio Cotia e era utilizada para a produção de anfetaminas; homem de 39 anos foi preso durante operação

Fotos: Polícia Civil

A Polícia Civil de São Paulo desmantelou um laboratório clandestino utilizado para a fabricação de drogas sintéticas em Cotia. A operação foi realizada na manhã da última quarta-feira (15), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, e terminou com a prisão em flagrante do proprietário do imóvel, um homem de 39 anos.





O laboratório funcionava de forma improvisada dentro de uma suíte localizada no segundo andar da residência, no bairro Rio Cotia. No local, os investigadores encontraram diversos equipamentos, produtos químicos e insumos utilizados na produção de anfetaminas, drogas sintéticas de alto valor comercial, frequentemente associadas ao consumo em festas e casas noturnas.Apesar de nenhuma porção de droga pronta para consumo ter sido localizada, a quantidade de materiais apreendidos e a estrutura montada no imóvel indicam, segundo a Polícia Civil, que o espaço era utilizado para a fabricação clandestina de entorpecentes.Durante a vistoria, os agentes apreenderam equipamentos laboratoriais, recipientes, frascos, instrumentos de manipulação química e diversas substâncias que serão analisadas pela perícia técnico-científica para identificar exatamente sua composição.Segundo o boletim de ocorrência, o ambiente era utilizado para realizar experimentos químicos e sintetizar anfetaminas, substâncias estimulantes do sistema nervoso central cuja fabricação e comercialização são proibidas no Brasil.Após a perícia, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Seccional de Carapicuíba, onde teve a prisão em flagrante ratificada.Ele responderá pelo crime previsto no artigo 34 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), que pune quem fabrica, adquire, possui, guarda, vende, distribui ou fornece máquinas, equipamentos, instrumentos ou qualquer objeto destinado à produção ou transformação de drogas ilícitas. A pena prevista varia de três a dez anos de reclusão, além do pagamento de multa.O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar se o laboratório abastecia o tráfico de drogas sintéticas na região e se há outros envolvidos no esquema.