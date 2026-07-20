Motociclista morre após perder o controle da direção e sofrer acidente na Bunjiro Nakao

Acidente aconteceu na altura do km 69, em Ibiúna; vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Imagem: Artesp

Um motociclista morreu na tarde deste sábado (18) após sofrer um acidente na Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), na altura do km 69, em Ibiúna.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável pela rodovia, a motocicleta seguia pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle da direção e tombou sobre a pista.A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado por um médico às 14h40.Após o atendimento, equipes da Polícia Militar Rodoviária permaneceram no local para os procedimentos de praxe e apuração das circunstâncias do acidente.Durante a ocorrência, todas as faixas da pista no sentido oeste ficaram totalmente interditadas entre 13h55 e 14h05. Na sequência, apenas o acostamento permaneceu bloqueado até as 16h15 para o trabalho das equipes de atendimento e remoção da motocicleta.