Sistema Muralha Paulista ajuda a prender em Cotia homem condenado por estupro

Foragido da Justiça de São Paulo foi localizado pela Polícia Militar após ser identificado pelas câmeras do programa de monitoramento

Foto: Divulgação

Um homem condenado a 12 anos de prisão pelo crime de estupro foi preso em Cotia na manhã do último domingo (28), após ser identificado pelas câmeras do sistema integrado do Programa Muralha Paulista.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), o condenado tentou se esconder na região, mas acabou sendo localizado pelos agentes graças ao monitoramento realizado pelo sistema, que auxilia as forças de segurança na identificação de pessoas e veículos.Contra o homem havia um mandado de prisão decorrente de uma condenação definitiva a 12 anos de reclusão pelo crime de estupro.Após a abordagem, ele foi detido pelos policiais militares e encaminhado às autoridades competentes para o cumprimento da pena.