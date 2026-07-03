Shopping Granja Vianna terá horário especial no domingo para jogo do Brasil na Copa do Mundo

Lojas funcionarão até as 16h antes da partida contra a Noruega; confronto será transmitido gratuitamente na Praça de Alimentação e em restaurantes do empreendimento

Foto: Divulgação

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, terá horário de funcionamento especial no próximo domingo (5), em razão da partida entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.



Horário especial no domingo (5)





Brasil x Noruega – Oitavas de final da Copa do Mundo

Horário das lojas e quiosques: das 12h às 16h

Praça de Alimentação: funcionamento normal, com transmissão gratuita da partida

Restaurantes com transmissão: Outback Steakhouse, Coco Bambu e Madero

Local: Shopping Granja Vianna – Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, Lageadinho, Cotia

As lojas e quiosques estarão abertos das 12h às 16h. Durante o horário do jogo, que começa às 17h, a abertura das operações será facultativa. Já a Praça de Alimentação funcionará normalmente para atender os visitantes e transmitirá a partida em telão, com acesso gratuito ao público.Além da Praça de Alimentação, os torcedores também poderão acompanhar o jogo nos restaurantes Outback Steakhouse, Coco Bambu e Madero, localizados no Varanda do Granja. Os estabelecimentos prepararam ações especiais para receber o público durante a Copa do Mundo.Segundo Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna, o objetivo é transformar o empreendimento em um ponto de encontro para os torcedores.afirmou.A transmissão dos jogos da Copa do Mundo na Praça de Alimentação seguirá até o dia 19 de julho, permitindo que clientes acompanhem gratuitamente as partidas em um ambiente preparado para receber famílias e grupos de amigos.