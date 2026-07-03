Motociclista fica gravemente ferido após colisão com caminhão na Raposo Tavares

Acidente ocorreu nesta sexta-feira (3), no km 51,e m São Roque; vítima foi socorrida em estado grave e levada ao hospital

Foto: Artesp





Um motociclista ficou gravemente ferido após uma colisão com um caminhão na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em São Roque, na manhã desta sexta-feira (3).

O acidente ocorreu por volta das 10h47, no km 51 da pista leste da rodovia, em um trecho de pista dupla sob responsabilidade da concessionária Sorocabana.De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO), os veículos trafegavam no sentido Leste quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, a motocicleta colidiu na traseira de um caminhão. Com o impacto, o motociclista acabou sofrendo um tombamento.Inicialmente, a pista chegou a ser totalmente bloqueada por poucos minutos e, em seguida, o tráfego foi liberado gradualmente.Durante o atendimento, a Polícia Militar Rodoviária chegou a acionar o helicóptero Águia, mas o suporte aéreo foi posteriormente cancelado. A vítima chegou a apresentar oscilações no quadro clínico no local, sendo classificada em estado grave.Por volta das 13h, a concessionária informou que o motociclista foi removido em estado grave para um hospital da região. A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.Apesar da interdição parcial registrada ao longo da ocorrência, não houve informações de congestionamento significativo no trecho.