Shopping Granja Vianna reúne parque, cinema, games e colônia de férias em programação especial

Programação especial de julho oferece opções para todas as idades, com parque infantil, realidade virtual, colônia de férias, estreias no cinema e mais de 30 opções gastronômicas

Foto: Divulgação

Quem procura opções de lazer para aproveitar as férias escolares sem sair da região encontra uma programação especial no Shopping Granja Vianna. Durante todo o mês de julho, o empreendimento preparou atrações voltadas para crianças, jovens e adultos, reunindo recreação, cinema, games, atividades esportivas e uma ampla variedade de restaurantes.



Cinema e colônia de férias



O cinema do shopping também integra a programação de férias, com filmes para toda a família. Entre os destaques estão Toy Story 5, além das estreias de Minions & Monstros e Homem-Aranha: Um Novo Dia.



Entre os dias 21 e 27 de julho, a academia Bodytech promove uma Colônia de Férias destinada a crianças de 4 a 11 anos, com atividades físicas e recreativas.



Para tornar o passeio ainda mais confortável, o shopping também oferece os serviços You Play e Dream Race Kids, que disponibilizam aluguel de carrinhos infantis.

Gastronomia para completar o passeio



Depois das atrações, os visitantes podem aproveitar as opções gastronômicas do empreendimento. São mais de 30 operações na Praça de Alimentação, além dos restaurantes da Varanda do Granja, que reúne estabelecimentos como Madero, Outback Steakhouse, Pecorino e Coco Bambu, oferecendo alternativas para diferentes estilos e preferências.



Com atrações para todas as idades, o Shopping Granja Vianna aposta em uma programação diversificada para transformar as férias de julho em uma opção de lazer completa para moradores de Cotia e de toda a região. O cinema do shopping também integra a programação de férias, com filmes para toda a família. Entre os destaques estão Toy Story 5, além das estreias de Minions & Monstros e Homem-Aranha: Um Novo Dia.Entre os dias 21 e 27 de julho, a academia Bodytech promove uma Colônia de Férias destinada a crianças de 4 a 11 anos, com atividades físicas e recreativas.Para tornar o passeio ainda mais confortável, o shopping também oferece os serviços You Play e Dream Race Kids, que disponibilizam aluguel de carrinhos infantis.

Segundo a coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna, Fabiana Tartaglione, a proposta é transformar o empreendimento em um destino completo para as famílias durante o período de descanso escolar., afirma.Entre os destaques da programação está o parque Brincadeira de Criança, que oferece atividades voltadas ao desenvolvimento da coordenação motora, da criatividade e da socialização. O espaço conta com acessibilidade e oferece meia-entrada para pessoas com deficiência (PCD) e pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).Outra opção é o Led Jump, que reúne camas elásticas e desafios interativos. Já o Game Station disponibiliza diversos jogos eletrônicos e atrações para diferentes faixas etárias.Os apaixonados por tecnologia também podem conhecer o VR Top, localizado no Piso L2, com simuladores de última geração e experiências em realidade virtual.