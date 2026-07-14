Muito além dos trilhos: Linha 22-Marrom deve reorganizar toda a rede de ônibus entre Cotia e SP

Estudo de Impacto Ambiental revela que projeto prevê cinco terminais de integração e reorganização das linhas de ônibus para facilitar o acesso às futuras estações do metrô

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Além de levar o metrô até Cotia, a futura Linha 22-Marrom promete provocar uma transformação significativa no sistema de transporte coletivo da região.





O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento revela que o projeto foi concebido para integrar a operação metroferroviária ao transporte por ônibus, prevendo a implantação e utilização de cinco terminais de integração ao longo do trajeto.







Segundo o documento, a nova linha será conectada ao Terminal Metropolitano de Cotia, já existente, além do Terminal Reserva Raposo, atualmente em construção. O projeto também prevê novos terminais junto às futuras estações Santa Maria, Cotia-Km 26 e Portão.



Na avaliação dos responsáveis pelo projeto, essa estrutura permitirá uma ampla reorganização da rede de ônibus que atende a região.



"Essa conectividade permitirá a reestruturação do sistema de ônibus da região, com racionalização das linhas e melhoria da eficiência do transporte coletivo", destaca o estudo.



Menos linhas longas e mais integração



Na prática, a tendência é que muitas linhas que hoje percorrem longas distâncias até bairros da capital paulista passem a funcionar como alimentadoras das estações do metrô.



Esse modelo é semelhante ao adotado em outras regiões da Grande São Paulo, onde ônibus realizam trajetos locais até os terminais de integração, enquanto o deslocamento de maior distância é feito sobre trilhos.



Embora o documento não detalhe quais linhas serão alteradas, ele deixa claro que a reorganização da rede será uma consequência direta da implantação da Linha 22-Marrom.



Integração com bicicletas e automóveis



O estudo também prevê que todas as estações da Linha 22 contarão com bicicletários, incentivando a integração entre o metrô e meios de transporte ativos.



Além disso, algumas estações terão estacionamentos para veículos de longa permanência, permitindo que motoristas deixem seus carros e continuem a viagem de metrô. Entre elas estão Granja Viana, Cotia-Km 26, Reserva Raposo, Parque Alexandra e Terminal Cotia.



Ligação entre diferentes modais



O projeto prevê integração direta da Linha 22 com quatro linhas da rede metroferroviária paulista:

Linha 2-Verde, na estação Sumaré;

Linha 4-Amarela, na estação Faria Lima;

Linha 9-Esmeralda, na estação Hebraica-Rebouças;

futura Linha 20-Rosa, na estação Cardeal Arcoverde.

Também existe previsão de futura integração com a Linha 24-Quartzo da CPTM, dependendo do avanço desse projeto. Também existe previsão de futura integração com a Linha 24-Quartzo da CPTM, dependendo do avanço desse projeto.