Muito além dos trilhos: Linha 22-Marrom deve reorganizar toda a rede de ônibus entre Cotia e SP

Estudo de Impacto Ambiental revela que projeto prevê cinco terminais de integração e reorganização das linhas de ônibus para facilitar o acesso às futuras estações do metrô
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Além de levar o metrô até Cotia, a futura Linha 22-Marrom promete provocar uma transformação significativa no sistema de transporte coletivo da região.
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento revela que o projeto foi concebido para integrar a operação metroferroviária ao transporte por ônibus, prevendo a implantação e utilização de cinco terminais de integração ao longo do trajeto.
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Segundo o documento, a nova linha será conectada ao Terminal Metropolitano de Cotia, já existente, além do Terminal Reserva Raposo, atualmente em construção. O projeto também prevê novos terminais junto às futuras estações Santa Maria, Cotia-Km 26 e Portão.
Na avaliação dos responsáveis pelo projeto, essa estrutura permitirá uma ampla reorganização da rede de ônibus que atende a região.
"Essa conectividade permitirá a reestruturação do sistema de ônibus da região, com racionalização das linhas e melhoria da eficiência do transporte coletivo", destaca o estudo.
Menos linhas longas e mais integração
Na prática, a tendência é que muitas linhas que hoje percorrem longas distâncias até bairros da capital paulista passem a funcionar como alimentadoras das estações do metrô.
Esse modelo é semelhante ao adotado em outras regiões da Grande São Paulo, onde ônibus realizam trajetos locais até os terminais de integração, enquanto o deslocamento de maior distância é feito sobre trilhos.
Embora o documento não detalhe quais linhas serão alteradas, ele deixa claro que a reorganização da rede será uma consequência direta da implantação da Linha 22-Marrom.
Integração com bicicletas e automóveis
O estudo também prevê que todas as estações da Linha 22 contarão com bicicletários, incentivando a integração entre o metrô e meios de transporte ativos.
Além disso, algumas estações terão estacionamentos para veículos de longa permanência, permitindo que motoristas deixem seus carros e continuem a viagem de metrô. Entre elas estão Granja Viana, Cotia-Km 26, Reserva Raposo, Parque Alexandra e Terminal Cotia.
Ligação entre diferentes modais
O projeto prevê integração direta da Linha 22 com quatro linhas da rede metroferroviária paulista:
- Linha 2-Verde, na estação Sumaré;
- Linha 4-Amarela, na estação Faria Lima;
- Linha 9-Esmeralda, na estação Hebraica-Rebouças;
- futura Linha 20-Rosa, na estação Cardeal Arcoverde.
Também existe previsão de futura integração com a Linha 24-Quartzo da CPTM, dependendo do avanço desse projeto.
Mudança na mobilidade regional
Com cerca de 31,3 quilômetros de extensão, 19 estações e previsão de atender aproximadamente 678 mil passageiros por dia, a Linha 22-Marrom foi planejada para reduzir a dependência da Rodovia Raposo Tavares e ampliar a oferta de transporte de média e alta capacidade entre Cotia, Osasco e a capital paulista.
A integração entre metrô, ônibus, bicicletas e automóveis é apontada no próprio estudo como uma das principais estratégias para melhorar a mobilidade da região e tornar os deslocamentos mais rápidos e eficientes, reduzindo a necessidade de viagens longas exclusivamente por ônibus.