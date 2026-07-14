Clientes da N-MultiFibra relatam instabilidade na internet em Cotia; empresa se pronuncia

Provedora informou que equipes técnicas atuam para normalizar os serviços e que a instabilidade também afetou temporariamente os canais de atendimento

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Moradores de Cotia enfrentaram instabilidade no serviço de internet da N-MultiFibra ao longo desta terça-feira (14).





Clientes relataram dificuldades de conexão durante o dia, e a empresa confirmou, por meio de comunicado oficial, que identificou uma falha geral em sua rede.



Segundo a provedora, o problema afetou temporariamente tanto o acesso à internet quanto os canais de atendimento ao cliente.



Em nota, a N-MultiFibra informou que a equipe técnica foi acionada para solucionar a ocorrência.



"Identificamos uma instabilidade geral em nossa rede, que afetou temporariamente a conexão e nossos canais de atendimento. Nossa equipe técnica já está atuando para normalizar os serviços o mais rápido possível. Agradecemos a compreensão e ficamos à disposição."



A empresa não informou, até o momento, a causa da instabilidade nem a quantidade de clientes afetados. Também não foi divulgado um prazo específico para a conclusão dos trabalhos de normalização.