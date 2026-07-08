Shopping Granja Vianna prepara programação especial para o feriado de 9 de julho

Empreendimento terá horário especial nesta quinta-feira (9), atrações infantis, promoção de férias e arrecadação da Campanha do Agasalho

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Quem vai aproveitar o feriado estadual de 9 de julho sem sair da região encontra no Shopping Granja Vianna uma programação completa para todas as idades. O empreendimento funcionará em horário especial nesta quinta-feira, reunindo opções de compras, gastronomia, entretenimento e ações solidárias.

Entre os destaques da programação estão as atrações infantis. O Game Station, localizado no piso L3, está com uma promoção especial de férias, oferecendo três horas de diversão por R$ 120 durante o mês de julho. O shopping também conta com o parque de trampolins Led Jump e o espaço Brincadeira de Criança, ambos no piso L1.Para os apaixonados por futebol, o Shopping Granja Vianna segue transmitindo os jogos da Copa do Mundo de 2026 na Praça de Alimentação, que também recebe um espaço dedicado à troca de figurinhas do campeonato. Quem prefere acompanhar as partidas em um restaurante poderá assistir aos jogos no Coco Bambu, Madero e Outback Steakhouse, localizados na Varanda do Granja.Além das opções de lazer, o empreendimento também reforça a campanha solidária em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Cotia. Os visitantes poderão aproveitar a ida ao shopping para doar roupas de frio e cobertores, contribuindo com a Campanha do Agasalho., destaca Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.Horário especialNo feriado desta quinta-feira (9), as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h, enquanto a Praça de Alimentação e os restaurantes atendem das 12h às 22h.