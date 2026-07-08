Feriado prolongado em Cotia terá manhãs geladas e mudança no tempo; veja a previsão

Frente fria deve aumentar a nebulosidade e trazer chuva fraca no domingo; nevoeiro também exige atenção dos motoristas durante as manhãs

Foto: Vagner Santos

Quem pretende aproveitar o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista em Cotia pode esperar dias de tempo firme, manhãs frias e sem previsão de chuva até sábado (11).





No entanto, a chegada de uma frente fria deve mudar o cenário no domingo (12), quando há previsão de aumento da nebulosidade, queda nas temperaturas e possibilidade de chuva passageira.



De acordo com a previsão meteorológica, a quinta-feira (9) será de sol entre muitas nuvens, com temperatura variando entre 11°C e 21°C. O dia começa com névoa ao amanhecer, mas o tempo permanece seco, sem previsão de chuva. À noite, o céu deve ficar limpo.



Na sexta-feira (10), os termômetros registram temperaturas ainda mais baixas durante a madrugada, com mínima de 10°C e máxima de 22°C. O destaque fica para a formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã, condição que pode reduzir a visibilidade nas rodovias da região. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva.



O sábado (11) também será de tempo estável, com mínima de 13°C e máxima de 22°C. O sol aparece entre muitas nuvens durante todo o dia, mantendo o clima agradável e seco.



A mudança acontece no domingo (12). A aproximação de uma frente fria aumenta a nebulosidade e favorece pancadas rápidas de chuva. A previsão indica mínima de 13°C, máxima de 19°C e acumulado de cerca de 2,1 milímetros, volume considerado baixo. Apesar da chuva passageira durante o dia, a tendência é de tempo firme à noite.



Atenção ao nevoeiro nas estradas



A Defesa Civil do Estado alerta que a formação de nevoeiros deve ocorrer nas madrugadas e nas primeiras horas da manhã em toda a faixa leste paulista, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo, onde está Cotia.





A condição pode comprometer a visibilidade e exigir mais cautela dos motoristas, principalmente nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco.



Baixa umidade exige cuidados



Até sexta-feira, uma massa de ar seco mantém o tempo estável em grande parte do estado. Embora a umidade relativa do ar fique mais baixa principalmente no interior paulista, especialistas recomendam alguns cuidados durante o período: