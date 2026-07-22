Shopping Granja Vianna inaugura primeira loja oficial do Palmeiras da região com tarde de autógrafos

Ídolo do clube alviverde, Sérgio Araujo recebe o público em evento gratuito no próximo dia 31 de julho
O Shopping Granja Vianna traz a primeira loja oficial do Palmeiras para a região de Cotia, a Palmeiras Store. A nova marca chega nesta sexta-feira, dia 24 de julho, e na próxima semana, dia 31, recebe o ídolo do clube alviverde Sérgio Araújo, em uma tarde de autógrafos. A novidade reforça as opções de compra dos apaixonados por esporte, reunindo os produtos oficiais do clube para torcedores de todas as idades.
“Reunindo compras e lazer para toda a família, o Shopping Granja Vianna preparou uma agenda especial para celebrar a chegada da primeira loja oficial do Palmeiras da região, com um presente especial para a torcida, que tem a oportunidade de conhecer um dos ídolos do seu time do coração e ganha mais uma opção de marca em esporte no empreendimento”, convida Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.
Com mais de 35 metros quadrados, a Palmeiras Store oferece coleções exclusivas, uniformes de jogo, linhas casuais, artigos para presentes e acessórios, tudo com condições especiais de pagamento. A marca proporciona aos fãs a oportunidade de demonstrar sua paixão e apoio ao clube com estilo, qualidade e autenticidade.
Quem quiser aproveitar a oportunidade e conhecer um dos principais nomes do time, tem hora marcada no shopping center administrado pela Alqia. Com títulos como Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América, o ex-goleiro Sérgio Araújo recebe o público na próxima sexta-feira a partir das 18h30 na nova loja, localizada no 1º piso do shopping center. O evento é gratuito.
Inauguração Palmeiras Store no Shopping Granja Vianna
Dia: 24 de julho
Local: Piso L1
Tarde de Autógrafos com ex-goleiro Sérgio Araújo
Data: 31 de julho
Horário: Das 18h30 às 20h30
Local: Palmeiras Store | Piso L1
Gratuito
Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500 Lageadinho, Cotia – SP