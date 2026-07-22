Shopping Granja Vianna inaugura primeira loja oficial do Palmeiras da região com tarde de autógrafos

Ídolo do clube alviverde, Sérgio Araujo recebe o público em evento gratuito no próximo dia 31 de julho







Com mais de 35 metros quadrados, a Palmeiras Store oferece coleções exclusivas, uniformes de jogo, linhas casuais, artigos para presentes e acessórios, tudo com condições especiais de pagamento. A marca proporciona aos fãs a oportunidade de demonstrar sua paixão e apoio ao clube com estilo, qualidade e autenticidade.







Quem quiser aproveitar a oportunidade e conhecer um dos principais nomes do time, tem hora marcada no shopping center administrado pela Alqia. Com títulos como Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América, o ex-goleiro Sérgio Araújo recebe o público na próxima sexta-feira a partir das 18h30 na nova loja, localizada no 1º piso do shopping center. O evento é gratuito.



Inauguração Palmeiras Store no Shopping Granja Vianna



Dia: 24 de julho

Local: Piso L1





Tarde de Autógrafos com ex-goleiro Sérgio Araújo



Data: 31 de julho

Horário: Das 18h30 às 20h30

Local: Palmeiras Store | Piso L1

Gratuito



Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500 Lageadinho, Cotia – SP







O Shopping Granja Vianna traz a primeira loja oficial do Palmeiras para a região de Cotia, a Palmeiras Store. A nova marca chega nesta sexta-feira, dia 24 de julho, e na próxima semana, dia 31, recebe o ídolo do clube alviverde Sérgio Araújo, em uma tarde de autógrafos. A novidade reforça as opções de compra dos apaixonados por esporte, reunindo os produtos oficiais do clube para torcedores de todas as idades.”, convida Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.