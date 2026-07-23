Caucaia do Alto tem inscrições abertas para curso gratuito de recreação

Formação do Qualifica SP é voltada para jovens de 16 a 24 anos e as aulas começam em 24 de agosto, no período noturno

Jovens de Caucaia do Alto e região já podem se inscrever para o curso gratuito de Recreação oferecido pelo programa Qualifica SP, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE). A capacitação faz parte da plataforma Trampolim.

Ao todo, são disponibilizadas 15 vagas. As aulas terão início no dia 24 de agosto e acontecerão no período noturno, na Escola Maísa, localizada próxima ao Terminal de Caucaia do Alto.

Para participar, é necessário ter entre 16 e 24 anos. O curso é totalmente gratuito, possui carga horária de 60 horas e tem como objetivo preparar os alunos para atuar na promoção de atividades recreativas, estimulando a participação social por meio de ações lúdicas e de lazer.

Durante a formação, os participantes terão acesso a conteúdos como história da recreação, diferenças entre lazer e recreação, ética e postura profissional, organização e planejamento de eventos, funções do esporte e do lazer, jogos e brincadeiras, seleção de atividades conforme a faixa etária, além do uso de materiais e técnicas para aplicação das atividades recreativas.

A capacitação também aborda os diferentes perfis profissionais da área, como recreador, animador, supervisor e técnico em recreação, oferecendo uma base para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou ampliar seus conhecimentos na área.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas clicando aqui.