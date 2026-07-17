Radares instalados em Cotia passarão por aferição; confira datas e locais

Verificações poderão provocar intervenções temporárias no trânsito durante os trabalhos.





Rua Ovídio Antônio Passos, próximo ao nº 110;

Alameda Tangará, próximo ao km 23,5 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), sentido Cotia/São Paulo. 27 de julho (segunda-feira), a partir das 9h30

Avenida João Paulo Ablas, próximo ao nº 1.400;

Rua Ernesto Lemos Leite, próximo ao nº 291.

Avenida Ivo Mário Isaac Pires, próximo ao nº 2.000;

Estrada Fernando Nobre, nº 1.777;

Estrada Fernando Nobre, nº 1.641.



Os radares instalados em diferentes pontos de Cotia passarão por verificações metrológicas realizadas pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM/SP), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O objetivo é garantir que os radares estejam funcionando corretamente e realizando medições com precisão.As aferições acontecerão em datas previamente definidas e poderão causar intervenções temporárias no trânsito nos locais onde os serviços serão executados. Durante todo o procedimento, agentes de trânsito acompanharão os trabalhos para orientar os motoristas, organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança viária.A Secretaria de Planejamento, Transportes e Mobilidade informou que solicitou ao IPEM/SP que as verificações fossem realizadas no período noturno, com o objetivo de reduzir os impactos no trânsito. No entanto, a programação permaneceu no período diurno, conforme cronograma estabelecido pelo instituto.As verificações fazem parte da rotina de fiscalização dos equipamentos e são obrigatórias para assegurar a confiabilidade das medições realizadas pelos radares, oferecendo mais transparência e segurança aos usuários das vias.