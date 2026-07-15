Seicho-No-Ie promove evento gratuito em Cotia sobre prosperidade e transformação pessoal

Evento acontece nesta quinta-feira (16), com palestra aberta ao público sobre espiritualidade, desenvolvimento humano e qualidade de vida

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Quem busca um momento de reflexão, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal poderá participar, nesta quinta-feira (16), da Conferência da Luz, promovida pelo Núcleo da Seicho-No-Ie em Cotia, por meio da Regional SP Pinheiros. O encontro é gratuito, aberto ao público e será realizado no Mini Shopping Tiko, no Jardim Dinorah.



Preparação para um dos principais eventos da Seicho-No-Ie



A Conferência da Luz integra a programação preparatória para o Seminário da Luz, considerado um dos principais eventos promovidos pelas regionais da Seicho-No-Ie no Brasil.



O seminário será realizado no dia 16 de agosto, no Centro Municipal de Recreação e Cultura (CEMUR), em Taboão da Serra, e será conduzido pelo preletor Heitor Miyazaki, um dos principais representantes da organização.



Além das palestras, o encontro contará com momentos de meditação, leitura de sutras sagradas e relatos de experiências de participantes que colocaram em prática os ensinamentos da filosofia.



Filosofia de vida



Fundada em 1930, no Japão, pelo professor Masaharu Taniguchi, a Seicho-No-Ie se apresenta como uma filosofia de vida voltada ao desenvolvimento espiritual e humano.



Presente no Brasil desde 1934, a organização realiza reuniões de estudos, palestras, seminários e eventos em mais de mil locais espalhados pelo país. Entre seus princípios estão o incentivo à meditação, à leitura, ao fortalecimento dos vínculos familiares e à prática do amor ao próximo.



Segundo a entidade, a proposta é contribuir para que as pessoas desenvolvam uma visão mais positiva da vida e encontrem caminhos para enfrentar desafios pessoais, profissionais e familiares.



Evento é gratuito



A participação na Conferência da Luz é gratuita e aberta a pessoas de todas as idades. A organização informa que, a partir das 19h, serão distribuídas senhas para acesso à palestra e para atendimentos de orientação pessoal, também gratuitos.



Serviço



Conferência da Luz



📅 Data: 16 de julho de 2026 (quinta-feira)



🕗 Horário: das 19h às 22h (palestra às 20h)



📍 Local: Núcleo da Seicho-No-Ie em Cotia – Mini Shopping Tiko



Endereço: Avenida Professor José Barreto, 1.265, sala 11 – Jardim Dinorah – Cotia



🚗 Estacionamento no local



🎟️ Entrada gratuita

A palestra será ministrada pelo preletor Paulo Cesar Rocha Ribeiro, que abordará o tema "Prosperidade como a Expressão da Vida de Deus". A proposta é levar os participantes a refletirem sobre como pensamentos, atitudes e valores podem influenciar a forma de enfrentar desafios da vida cotidiana.De acordo com a organização, a conferência parte do princípio de que situações como dificuldades financeiras, escassez de recursos e outros obstáculos podem estar relacionadas à maneira como cada pessoa percebe a própria realidade.A filosofia da Seicho-No-Ie defende que, ao reconhecer a natureza divina do ser humano e cultivar valores como amor, perdão e gratidão, é possível desenvolver uma postura mais positiva diante da vida, favorecendo o crescimento pessoal, a harmonia, a saúde e a prosperidade.