Raposo: câmeras com IA já flagram mais de 300 indícios de infração por dia; isso pode gerar multas?

Equipamentos instalados na rodovia identificam motoristas sem cinto de segurança e usando celular ao volante

Foto: Ecovias

As câmeras com inteligência artificial instaladas na Rodovia Raposo Tavares já estão identificando, em média, mais de 300 indícios de infração por dia. A tecnologia, implantada pela Ecovias Raposo Castello nos quilômetros 17 e 18 da rodovia, foi desenvolvida para reconhecer motoristas e passageiros sem o cinto de segurança, além do uso do celular ao volante.



Mais de mil indícios em apenas três dias



Os primeiros resultados do sistema chamaram a atenção.



De acordo com a Ecovias, em apenas 72 horas, as duas câmeras registraram mais de mil indícios de infração.



Desse total:

40% correspondem a passageiros sem o cinto de segurança;

30% a motoristas que dirigiam sem o cinto;

30% ao uso do celular durante a condução do veículo.

Atualmente, essas são as duas condutas identificadas pela inteligência artificial. No entanto, a concessionária informou que estuda ampliar as funcionalidades da tecnologia para reconhecer outros comportamentos de risco futuramente. Os primeiros resultados do sistema chamaram a atenção.De acordo com a Ecovias, em apenas 72 horas, as duas câmeras registraram mais de mil indícios de infração.Desse total:Atualmente, essas são as duas condutas identificadas pela inteligência artificial. No entanto, a concessionária informou que estuda ampliar as funcionalidades da tecnologia para reconhecer outros comportamentos de risco futuramente.



As câmeras aplicam multas?



Não.



A Ecovias reforça que não possui poder de fiscalização nem de autuação.



O sistema funciona como uma ferramenta tecnológica de apoio, capaz de registrar imagens em alta definição durante o dia e a noite, mesmo com veículos trafegando em alta velocidade.



Essas imagens poderão ser compartilhadas com os órgãos competentes, que analisarão cada caso antes de eventual aplicação de penalidades, conforme determina a legislação.



Segurança é o foco



Segundo a concessionária, o principal objetivo da tecnologia é reduzir comportamentos que aumentam significativamente o risco de acidentes.



"São comportamentos que elevam significativamente o risco de morte em caso de acidente, além de colocarem em perigo os demais usuários da rodovia", afirma Vinícius Antonioli, gerente de Operações da Ecovias Raposo Castello.



O capitão Willer Pontes, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, também destaca que o uso da inteligência artificial representa uma importante ferramenta de apoio à segurança viária.



"Mais do que identificar irregularidades, o principal objetivo é promover a conscientização sobre comportamentos que colocam vidas em risco", afirma.



Celular e falta de cinto aumentam o risco de acidentes



Os números reforçam a preocupação.



Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), o uso do cinto de segurança reduz em pelo menos 60% o risco de morte para ocupantes dos bancos dianteiros e em 44% para quem viaja no banco traseiro.



Já utilizar o celular ao volante pode aumentar em até 400% o risco de envolvimento em acidentes quando o motorista apenas visualiza mensagens. Quando há digitação, esse risco pode ser até 23 vezes maior.



Em apenas cinco segundos de distração, um veículo em velocidade de rodovia percorre aproximadamente 150 metros sem que o motorista esteja totalmente atento ao trânsito.



Tecnologia deve ser ampliada



A Ecovias informou ao Cotia & Cia que existe a possibilidade de instalar novas câmeras com inteligência artificial em outros pontos das rodovias Raposo Tavares e Castello Branco.



Além disso, diversos trechos administrados pela concessionária já são monitorados 24 horas por um sistema integrado de câmeras conectado ao Centro de Controle Operacional (CCO).



Esse monitoramento permite o rápido acionamento das equipes em situações como veículos parados na pista, presença de pedestres, objetos sobre a via e outras ocorrências que possam comprometer a segurança dos usuários.



A concessionária também mantém viaturas de inspeção que percorrem continuamente todas as rodovias sob sua administração.



Novas tecnologias



Além das câmeras com inteligência artificial, a Ecovias está ampliando sua estrutura de monitoramento.



Hoje, o sistema conta com 48 câmeras distribuídas pelas rodovias e duas viaturas equipadas com videomonitoramento em tempo real. Até setembro, outras 177 câmeras deverão entrar em operação, garantindo cobertura integral do trecho concedido.



Outra novidade é a implantação do Sistema Analisador de Tráfego (SAT), tecnologia capaz de contar, classificar e pesar veículos, além de registrar velocidades médias.



Segundo a concessionária, essas informações ajudarão a prever congestionamentos, identificar pontos críticos e aprimorar a gestão operacional das rodovias, contribuindo para aumentar a segurança e melhorar a fluidez do trânsito.

Mas a dúvida que muitos motoristas fazem é: essas imagens já podem gerar multas?A resposta, por enquanto, é não.Em nota enviada ao, a Ecovias Raposo Castello explicou que as câmeras estão em operação desde março deste ano e passaram por um período de ajustes para aprimorar a eficiência da análise das imagens. Atualmente, o sistema identifica possíveis irregularidades em ciclos de até 72 horas, registrando uma média superior a 300 indícios de infração diariamente.Segundo a concessionária, a expectativa é que, em breve, as imagens captadas pelos equipamentos passem a subsidiar ações de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, responsável pela eventual aplicação das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.