Cotia celebra melhor desempenho nos Jogos Regionais e homenageia delegação que conquistou 11 medalhas

Município encerrou a 68ª edição da competição na 10ª colocação geral, com 62 pontos, três medalhas de ouro e destaque para a Ginástica Rítmica, campeã geral da modalidade

Foto: Juliano Barbosa





A Prefeitura de Cotia homenageou, na noite de segunda-feira (13), os 217 integrantes da delegação que representaram o município na 68ª edição dos Jogos Regionais, disputada entre os dias 24 de junho e 4 de julho, em Praia Grande.





A cerimônia foi realizada no Teatro Municipal e reuniu atletas, treinadores e profissionais das equipes técnicas e de apoio, que receberam placas de honra ao mérito pelo desempenho na competição.



Formada por 184 atletas e 33 integrantes das equipes técnicas e de apoio, a delegação garantiu a 10ª colocação na classificação geral, resultado superior ao obtido na edição anterior dos Jogos Regionais. A competição reuniu cerca de 5 mil atletas de 20 municípios, distribuídos em 24 modalidades esportivas.





Cotia conquista 11 medalhas e soma 62 pontos



Ao longo da competição, Cotia somou 62 pontos e conquistou 11 medalhas, sendo:



🥇 3 medalhas de ouro

🥈 5 medalhas de prata

🥉 3 medalhas de bronze



O grande destaque foi a Ginástica Rítmica, responsável pelas três medalhas de ouro da cidade. A modalidade também conquistou o vice-campeonato individual geral e o título de campeã geral da competição, consolidando-se como a principal força da delegação cotiana nesta edição.



Além da ginástica, o município foi representado nas modalidades de Atletismo, Handebol Feminino, Futsal Feminino, Futebol de Campo Masculino, Vôlei Feminino e Masculino, Tênis Masculino, Karatê, Taekwondo e Ciclismo.



Evolução do esporte de Cotia



Durante a cerimônia, autoridades municipais destacaram que o resultado obtido demonstra a evolução do esporte no município.



O chefe de gabinete da Secretaria de Esportes, Gabriel Pereira, ressaltou que as conquistas são resultado de um trabalho coletivo que envolve atletas, treinadores e familiares.



"Vi treinadores vibrando com as vitórias e chorando com as derrotas. Vi famílias torcendo, incentivando e acreditando. Os pais e familiares fazem parte dessas conquistas e são fundamentais para que os atletas continuem."



O secretário de Esportes, Ailton Ferreira, destacou o peso da conquista diante do alto nível técnico da competição.



"Essa décima colocação é motivo de honra, considerando o potencial das cidades que participaram. Tenho muito orgulho dos nossos atletas e de todos que trabalham diariamente pelo esporte de Cotia."



Representando o prefeito Welington Formiga, o vice-prefeito Paulinho Lenha reafirmou o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do esporte.



"É muito gratificante ver esses jovens construindo seu futuro por meio do esporte. Vamos continuar trabalhando para oferecer cada vez mais oportunidades aos nossos atletas."



Histórias de superação marcaram a homenagem



Além da entrega das homenagens, a cerimônia foi marcada por relatos emocionantes de atletas e integrantes das equipes técnicas.



O ciclista Arlei Neves Ferreira destacou o retorno da modalidade aos Jogos Regionais após mais de uma década sem representantes de Cotia.



"Voltar a representar a cidade foi uma honra. Essa homenagem nos motiva a continuar treinando e evoluindo."



Outro momento lembrado foi o retorno do Futsal Feminino à competição após 15 anos. A assistente técnica Dilma Mendes de Souza ressaltou os desafios enfrentados pela equipe e a importância do esporte para o fortalecimento da autoestima das mulheres.



Já o técnico Leandro de Oliveira comemorou a estreia do Handebol Feminino nos Jogos Regionais e demonstrou confiança na evolução da modalidade nos próximos anos.



Representantes da Ginástica Rítmica, modalidade que garantiu o maior número de conquistas para Cotia, agradeceram o apoio recebido durante toda a preparação das atletas. Técnicos do vôlei, karatê, taekwondo e demais modalidades também destacaram o espírito de união entre as equipes durante a competição.



"O processo constrói quem nós somos"



Encerrando a cerimônia, o medalhista da marcha atlética João Henrique Martins Nunes deixou uma mensagem de perseverança aos atletas presentes.



"O esporte não é imediato. Precisamos acreditar no processo. É o processo que constrói quem nós somos."



A homenagem terminou em clima de celebração, reconhecendo não apenas as medalhas conquistadas, mas o esforço coletivo de atletas, treinadores, familiares e profissionais que contribuíram para que Cotia alcançasse seu melhor desempenho recente nos Jogos Regionais.



Desempenho de Cotia nos Jogos Regionais