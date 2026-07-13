Rio lento, toboáguas e cenários imersivos: parque de Cotia anuncia atração inédita no Brasil

Com mais de 2 mil m² de área coberta, três toboáguas, rio lento de 130 metros e piscina de 300 m², o novo espaço será inaugurado em 11 de outubro

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O Thermas da Mata, em Cotia, anunciou a inauguração de uma nova atração que promete transformar a experiência dos visitantes. Batizada de Aqualume, a estrutura será aberta ao público no dia 11 de outubro e será a primeira do gênero no Brasil, reunindo diversão aquática, cenografia temática e tecnologia em um ambiente totalmente coberto.

Com mais de 2 mil metros quadrados de área indoor, o novo espaço foi desenvolvido para proporcionar entretenimento durante todo o ano, independentemente das condições climáticas. Inspirado em um universo de fantasia subaquática, o ambiente combina cenários imersivos, iluminação cênica, painéis de LED e efeitos visuais para criar uma experiência sensorial voltada a visitantes de todas as idades.Entre as atrações estão um playground aquático de dois andares com três novos toboáguas, uma piscina com mais de 300 metros quadrados e um rio lento de 130 metros de extensão, que percorre toda a área e oferece um passeio relaxante pelos cenários temáticos.O Aqualume também contará com um palco preparado para apresentações com recursos de iluminação e painéis de LED, além de um espaço de alimentação integrado à proposta temática da atração. A capacidade será de até 800 visitantes simultaneamente.