Quem é Edson Caetano? Da histórica Fanfarra Regente Feijó à Secretaria de Cultura de Cotia

Empresário, novo titular da pasta construiu sua trajetória na cultura e ajudou a formar gerações de jovens no município
|Edson Caetano, novo secretário de Cultura de Cotia. Foto: Redes sociais
A nomeação de Edson Caetano para o comando da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia marca a chegada de um nome conhecido no cenário cultural da cidade.
Empresário do ramo gráfico, ele também construiu uma trajetória de décadas ligada à Fanfarra Regente Feijó, uma das instituições culturais mais tradicionais do município.
Confirmado pelo prefeito Welington Formiga como novo secretário de Cultura, Edson assume a pasta após a saída de Pedro Peixoto, que ocupava o cargo desde o início da atual gestão, em 2025.
Confirmado pelo prefeito Welington Formiga como novo secretário de Cultura, Edson assume a pasta após a saída de Pedro Peixoto, que ocupava o cargo desde o início da atual gestão, em 2025.
Da fanfarra à Secretaria
A história de Edson com a cultura começou em 1986, quando ingressou na Fanfarra Regente Feijó como integrante. Criada na década de 1970 como uma atividade extracurricular da Escola Estadual Batista Cepelos, a corporação se transformou em um dos principais símbolos culturais de Cotia.
Ao longo dos anos, Edson passou de aluno a presidente da fanfarra, acompanhando diferentes gerações de músicos e participando diretamente do fortalecimento de um projeto que marcou milhares de jovens cotianos.
A história de Edson com a cultura começou em 1986, quando ingressou na Fanfarra Regente Feijó como integrante. Criada na década de 1970 como uma atividade extracurricular da Escola Estadual Batista Cepelos, a corporação se transformou em um dos principais símbolos culturais de Cotia.
Ao longo dos anos, Edson passou de aluno a presidente da fanfarra, acompanhando diferentes gerações de músicos e participando diretamente do fortalecimento de um projeto que marcou milhares de jovens cotianos.
Referência na cultura de Cotia
Durante seu período de maior atividade, a Fanfarra Regente Feijó chegou a reunir mais de 130 integrantes, representando Cotia em festivais e campeonatos realizados em diversas cidades do Brasil. O grupo tornou-se uma das maiores referências culturais do município, unindo formação musical, disciplina e inclusão social.
Mesmo após a paralisação das atividades da corporação original, Edson continuou participando de iniciativas voltadas ao resgate da memória da fanfarra e da história musical da cidade.
Legado do Maestro Pio
A trajetória da Fanfarra Regente Feijó está diretamente ligada ao Maestro Antônio Pio dos Santos Neto, conhecido como Maestro Pio, personagem que se tornou um dos maiores símbolos da cultura cotiana.
Recentemente, o legado do maestro foi eternizado com a homenagem que deu seu nome ao novo Teatro Municipal de Cotia, reforçando a importância da corporação para a identidade cultural do município.