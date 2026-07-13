Quem é Edson Caetano? Da histórica Fanfarra Regente Feijó à Secretaria de Cultura de Cotia

Empresário, novo titular da pasta construiu sua trajetória na cultura e ajudou a formar gerações de jovens no município

Edson Caetano, novo secretário de Cultura de Cotia. Foto: Redes sociais

A nomeação de Edson Caetano para o comando da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia marca a chegada de um nome conhecido no cenário cultural da cidade. marca a chegada de um nome conhecido no cenário cultural da cidade.





Empresário do ramo gráfico, ele também construiu uma trajetória de décadas ligada à Fanfarra Regente Feijó, uma das instituições culturais mais tradicionais do município.



Confirmado pelo prefeito Welington Formiga como novo secretário de Cultura, Edson assume a pasta após a saída de Pedro Peixoto, que ocupava o cargo desde o início da atual gestão, em 2025.





Da fanfarra à Secretaria



A história de Edson com a cultura começou em 1986, quando ingressou na Fanfarra Regente Feijó como integrante. Criada na década de 1970 como uma atividade extracurricular da Escola Estadual Batista Cepelos, a corporação se transformou em um dos principais símbolos culturais de Cotia.



Ao longo dos anos, Edson passou de aluno a presidente da fanfarra, acompanhando diferentes gerações de músicos e participando diretamente do fortalecimento de um projeto que marcou milhares de jovens cotianos.



Referência na cultura de Cotia



Durante seu período de maior atividade, a Fanfarra Regente Feijó chegou a reunir mais de 130 integrantes, representando Cotia em festivais e campeonatos realizados em diversas cidades do Brasil. O grupo tornou-se uma das maiores referências culturais do município, unindo formação musical, disciplina e inclusão social.



Mesmo após a paralisação das atividades da corporação original, Edson continuou participando de iniciativas voltadas ao resgate da memória da fanfarra e da história musical da cidade.