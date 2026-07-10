Raposo Tavares e Castello Branco terão novo sistema de pesagem de caminhões; entenda

Sistema utiliza sensores instalados na pista para identificar o peso dos veículos sem necessidade de parada

Foto: Motiva Sorocabana

Motoristas que trafegam pelas rodovias administradas pela Motiva Sorocabana deverão contar, futuramente, com uma tecnologia capaz de pesar caminhões sem a necessidade de parada em postos de pesagem. O sistema, conhecido como HS-WIM (High Speed Weigh-In-Motion), realiza a medição do peso dos veículos enquanto eles trafegam normalmente pela pista.



Como funciona



Os sensores instalados na pista medem a carga exercida por cada eixo do veículo, enquanto câmeras realizam a identificação da placa. Outros equipamentos registram informações como altura, largura, comprimento e demais características do caminhão.



Caso o veículo esteja dentro dos limites estabelecidos pela legislação, a viagem segue normalmente.

Objetivo da tecnologia



Segundo a concessionária, a pesagem dinâmica busca tornar a fiscalização do transporte de cargas mais eficiente e contribuir para a preservação da infraestrutura rodoviária.



Entre os resultados esperados com a utilização do sistema estão:





maior fluidez no tráfego de veículos pesados;

redução das filas em postos de pesagem;

diminuição do tempo de viagem;

menor consumo de combustível;

redução das emissões de gases de efeito estufa;

identificação de veículos com excesso de carga, contribuindo para a conservação do pavimento;

aumento da segurança viária ao reduzir manobras de entrada e saída em postos de fiscalização.

Além da fiscalização, os dados gerados pelo sistema também poderão auxiliar no planejamento da manutenção das rodovias e na gestão do tráfego. Além da fiscalização, os dados gerados pelo sistema também poderão auxiliar no planejamento da manutenção das rodovias e na gestão do tráfego.



Implantação nas rodovias da região



De acordo com a Motiva Sorocabana, estão previstos quatro pontos equipados com a tecnologia HS-WIM na malha viária sob concessão. A implantação ocorrerá nas rodovias Raposo Tavares (SP-270), Castello Branco (SP-280), Bunjiro Nakao (SP-250) e SP-079, ampliando o uso de sistemas inteligentes para o monitoramento do transporte de cargas.

A tecnologia funciona por meio de sensores instalados no pavimento e equipamentos posicionados em pórticos sobre a rodovia. Durante a passagem do caminhão, o sistema registra automaticamente o peso por eixo, o peso bruto total, a quantidade de eixos e as dimensões do veículo. Ao mesmo tempo, câmeras com reconhecimento óptico fazem a leitura da placa e identificam a categoria do caminhão.Todo o processo ocorre de forma automática e em poucos segundos, sem a necessidade de redução de velocidade ou interrupção da viagem.