Dono de concessionária reage a assalto e dispara contra criminosos; vídeo

Três suspeitos se passaram por clientes para anunciar o assalto, mas foram surpreendidos pela reação do proprietário. Todos acabaram presos pela PM

Imagens divulgadas pelo Balanço Geral

Três homens foram presos após uma tentativa de assalto a uma concessionária de motocicletas em Carapicuíba.







De acordo com as informações divulgadas pelo programa Balanço Geral, os suspeitos entraram no estabelecimento se passando por clientes interessados em comprar motos. Pouco depois, anunciaram o assalto e renderam os funcionários, exigindo celulares, alianças e as chaves das motocicletas.Imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação. Um dos criminosos chegou a simular interesse pelos veículos antes de revelar o assalto, enquanto outros dois comparsas entraram na loja para dar apoio à ação.Durante o crime, um dos sócios da concessionária, que estava no andar superior do prédio e é atirador esportivo, percebeu a movimentação e reagiu. Ele efetuou dois disparos para conter os assaltantes.Nenhum dos tiros atingiu os suspeitos. Um deles se rendeu imediatamente, enquanto os outros dois tentaram fugir, mas foram contidos por funcionários da loja até a chegada da Polícia Militar.Segundo as autoridades, a arma utilizada por um dos criminosos era um simulacro (arma de brinquedo).Os três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.