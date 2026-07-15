Formiga veta projeto que ampliava horário de funcionamento de bares em Cotia

Prefeito afirma que proposta aprovada pela Câmara poderia aumentar casos de perturbação do sossego e disse que a proposta não atende ao interesse público

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autorizava bares e estabelecimentos similares a funcionarem até a 1h da manhã às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados. O veto foi encaminhado ao Legislativo por meio da Mensagem nº 46/2026. O prefeito de Cotia, Welington Formiga, vetou integralmente o Projeto de Lei nº 47/2026, que havia sido aprovado pela Câmara Municipal eO veto foi encaminhado ao Legislativo por meio da Mensagem nº 46/2026.



Prefeitura aponta risco ao sossego e à segurança



Ao justificar o veto, o prefeito afirma que a proposta não atende ao interesse público e cita parecer técnico da Secretaria Municipal de Segurança Pública.



Segundo o documento, a legislação atualmente em vigor já permite a ampliação do horário de funcionamento para estabelecimentos que investem em isolamento acústico, segurança e outras adequações técnicas, não havendo necessidade de uma flexibilização geral da regra.



Ainda de acordo com o Executivo, alterar a legislação poderia enfraquecer a política pública adotada pelo município, que busca incentivar empresários a investir em infraestrutura para minimizar impactos à vizinhança.



"O ordenamento vigente já promove o equilíbrio entre o exercício da atividade econômica e a proteção do sossego da coletividade", sustenta o prefeito na mensagem de veto.



Mais pressão sobre fiscalização



Outro argumento apresentado pela Prefeitura é que a ampliação automática do horário de funcionamento aumentaria a demanda sobre os órgãos de fiscalização justamente nos períodos em que há maior número de ocorrências.



Segundo o documento, dados da Secretaria Municipal de Segurança Pública indicam que os registros de perturbação do sossego se concentram predominantemente nos finais de semana, período em que o projeto previa estender o funcionamento dos bares.



Para o Executivo, a mudança exigiria maior mobilização da Guarda Civil Municipal e das equipes de fiscalização, comprometendo recursos destinados a outras ações de segurança pública.



Critério considerado subjetivo



O prefeito também questiona um dos dispositivos do projeto, que condicionava a ampliação do horário à inexistência de "histórico recente de infrações".



Segundo a mensagem de veto, a expressão não estabelece critérios objetivos para sua aplicação, o que poderia gerar insegurança jurídica e dificuldades na fiscalização.



Recomendação do Ministério Público



Outro ponto destacado pelo Executivo é uma recomendação expedida pela 2ª Promotoria de Justiça de Cotia, que orienta o município a intensificar a fiscalização dos estabelecimentos já existentes, com foco no cumprimento das exigências relacionadas ao controle de ruídos e à legislação vigente.



Na avaliação da Prefeitura, fortalecer a fiscalização seria mais adequado do que ampliar genericamente o horário de funcionamento dos bares.



Projeto volta para a Câmara



Com o veto total, o projeto retorna à Câmara Municipal, que poderá analisar a decisão do prefeito.



Os vereadores têm a prerrogativa de manter o veto ou derrubá-lo. Caso a maioria absoluta dos parlamentares vote pela rejeição do veto, o projeto poderá ser promulgado mesmo sem a concordância do Executivo. Caso contrário, o veto será mantido e a proposta será arquivada.

De autoria do vereador Serginho Luiz, a proposta recebeu 13 votos favoráveis durante a 19ª Sessão Ordinária da Câmara. O texto alterava a legislação municipal para ampliar o horário de funcionamento dos estabelecimentos, desde que fossem cumpridas as normas relacionadas ao controle de ruídos, à ordem pública e que o local não tivesse histórico recente de infrações ligadas à perturbação do sossego.Na justificativa apresentada quando o projeto foi aprovado, o autor defendia que a medida estimularia a economia local, incentivaria a geração de empregos e aumentaria a arrecadação, mantendo mecanismos de proteção à qualidade de vida dos moradores.