Queima de fogos em shopping da Estrada de Caucaia gera questionamentos nas redes sociais

Imagens foram divulgadas na rede social oficial do empreendimento; Lei estadual e leis municipais proíbem fogos de artifício com estampido.





O shopping Central Park, localizado na Estrada de Caucaia do Alto, na divisa entre Cotia e Vargem Grande Paulista, comemorou neste sábado (25) seu segundo aniversário com uma programação especial. O encerramento das celebrações contou com uma queima de fogos de artifício.

Nas redes sociais, internautas relataram que os fogos teriam produzido estampidos, o que é proibido no Estado de São Paulo pela Lei Estadual nº 17.389/2021, que veta a fabricação, comercialização, manuseio, transporte, armazenamento e uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso. A legislação permite apenas fogos de vista, que produzem efeitos visuais sem estampido.

Além da lei estadual, Vargem Grande Paulista e Cotia também tem leis específicas que proíbe a soltura de fogos com estampido.

As imagens da queima de fogos que foram publicadas no perfil oficial do empreendimento no Instagram, veja abaixo:





O Cotia e Cia entrou em contato com a administração do shopping para solicitar um posicionamento sobre o espetáculo pirotécnico e questionou qual tipo de artefato foi utilizado durante a comemoração. Até o fechamento desta matéria, não havia recebido resposta. O espaço permanece aberto para manifestação.