Prefeito e Vice de Cotia participam de atos políticos em lados diferentes da disputa nacional

Apesar de integrarem a mesma administração municipal e serem filiados ao PDT, políticos estiveram presentes em atos políticos de grupos diferentes no cenário eleitoral de 2026.

A movimentação para as eleições gerais de 2026 começou a ganhar força entre lideranças políticas de Cotia. Nos últimos dias, o prefeito Welington Formiga (PDT) e o vice-prefeito Paulinho Lenha (PDT) participaram de eventos políticos em campos diferentes do cenário nacional e estadual.

Presidente estadual do PDT, Welington Formiga esteve em Brasília para acompanhar a convenção nacional do partido, que oficializou o apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição. O prefeito também participou da convenção estadual da legenda, que confirmou apoio ao ex-governador Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Governo de São Paulo.

Já o vice-prefeito Paulinho Lenha participou, em São Paulo, da convenção do PL ao lado do ex-prefeito de Cotia Rogério Franco, que é pré-candidato a deputado estadual pela sigla. O evento oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

As convenções marcam o início da organização das campanhas e da definição dos apoios partidários para as eleições de outubro, período em que serão escolhidos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais.