Bom Prato Móvel passa a atender em novo endereço em Cotia

Serviço itinerante do Governo de SP muda de local e continuará oferecendo refeições a R$ 1 para a população





O Governo do estado de São Paulo informou que o Programa Bom Prato móvel teve seu endereço alterado a partir desta segunda-feira (27) em Cotia.O atendimento saiu do Jardim Santa Ângela e passou a atender na rua da Esperança, número 255 no Jardim Cotia.Servindo, em média, 300 almoços por dia, o Bom Prato Móvel oferece, a preço simbólico, refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade social.O atendimento é realizado por meio de caminhões do tipo Veículo Urbano de Carga (VUC), equipados para manter os alimentos desde a preparação na unidade fixa até a entrega nos pontos de atendimento.A alimentação oferecida no Bom Prato é subsidiada pelo Governo do Estado de São Paulo. As refeições oferecem, além do arroz e do feijão, uma guarnição, uma proteína e uma fruta, ao preço simbólico de R$ 1,00.