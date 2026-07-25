Cotia Rodeio Fest oferece ingressos em troca de publicidade; Entenda



Programação do Cotia Rodeio Fest

21 de agosto (sexta-feira): Nathanzinho Lima e Leonardo

22 de agosto (sábado): Zé Neto & Cristiano e Gustavo Mioto

28 de agosto (sexta-feira): Simone Mendes e Alok

29 de agosto (sábado): Bruno & Marrone e Filho do Piseiro



Ingressos



Diferentemente da edição de 2025, neste ano não haverá entrada gratuita para o setor pista. Os ingressos variam de R$ 20, no setor pista, até R$ 380 no setor Open Food e Chopp, conforme informado pela organização do evento.



As entradas estão disponíveis para compra pelos canais oficiais do Cotia Rodeio Fest.

A empresa MP Promoções, organizadora do Cotia Rodeio Fest, realiza neste domingo (26) uma ação promocional que oferece um par de ingressos para a área VIP do evento em troca da aplicação de um adesivo de divulgação em veículos.A distribuição dos adesivos será realizada das 8h às 12h, em frente à Prefeitura de Cotia. De acordo com a organização, os participantes deverão manter o adesivo no veículo até a data de entrega do prêmio.Os ingressos serão entregues no dia 20 de agosto, a partir das 10h, no escritório oficial da festa, localizado no Aeródromo Nascimento. No momento da retirada, o veículo deverá estar adesivado. Segundo as regras divulgadas pela organização, o show correspondente aos ingressos será definido pela própria empresa, sem possibilidade de escolha ou troca.