Instituto Federal de Cotia será inaugurado nesta sexta-feira e deve atender mais de 1,4 mil estudantes

Nova unidade recebeu investimentos dos governos Federal e Municipal e oferecerá cursos técnicos, ensino médio integrado, graduação e pós-graduação

Foto: Prefeitura de Cotia

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) de Cotia será inaugurado nesta sexta-feira (3), marcando a implantação de uma das principais estruturas públicas de ensino da cidade. A unidade funcionará no antigo prédio da Europan, na região do Jardim da Glória, e terá capacidade para atender mais de 1.400 estudantes.



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Segundo Formiga, o campus também fortalecerá iniciativas já desenvolvidas pela administração municipal, como o programa Capacita Cotia, voltado à formação profissional de jovens.



Quando confirmou a instalação da unidade, o reitor dos Institutos Federais, Silmário Batista dos Santos, destacou que a instituição representa um investimento em educação pública gratuita e de qualidade, com impacto no desenvolvimento econômico, cultural e social da região. Segundo Formiga, o campus também fortalecerá iniciativas já desenvolvidas pela administração municipal, como o programa Capacita Cotia, voltado à formação profissional de jovens.Quando confirmou a instalação da unidade, o reitor dos Institutos Federais, Silmário Batista dos Santos, destacou que a instituição representa um investimento em educação pública gratuita e de qualidade, com impacto no desenvolvimento econômico, cultural e social da região.

De acordo com a Prefeitura de Cotia, o Governo Federal destinou mais de R$ 43 milhões para a aquisição do imóvel e cerca de R$ 10 milhões para obras de reforma e aquisição de mobiliário. Já o município informou que investirá pouco mais de R$ 7 milhões na implantação do campus.O Instituto Federal oferecerá ensino médio integrado ao técnico, cursos técnicos, graduação, pós-graduação e desenvolverá atividades de pesquisa e extensão, ampliando a oferta de ensino público e gratuito na cidade e na região.Nas redes sociais, o prefeito Welington Formiga destacou a importância da chegada da instituição para a qualificação profissional e para o desenvolvimento econômico do município., afirmou.O prefeito também ressaltou que muitas empresas instaladas em Cotia enfrentam dificuldades para encontrar mão de obra qualificada na própria cidade e defendeu que o Instituto Federal contribuirá para mudar esse cenário., declarou.