Pista expressa da Raposo Tavares em Cotia terá interdição total a noite até dia 7 de agosto

Durante os serviços de inspeção, o tráfego será desviado para as vias marginais.
A Ecovias Raposo Castello, que administra o trecho entre os KM 10 e 34 da Raposo Tavares informou que realizará uma inspeção no viaduto localizado no km 32,8 em Cotia. Para a execução dos trabalhos, será necessário o bloqueio total da pista expressa, em ambos os sentidos da rodovia.
A interdição ocorre no período noturno, das 22h às 5h. A intervenção começou ontem (28) e tem o término previsto para 7 de agosto. Durante os serviços, o tráfego será desviado para as vias marginais.
Segundo a concessionária, as equipes operacionais da concessionária estarão mobilizadas durante toda a operação para orientar os motoristas e garantir a segurança viária. As informações sobre as condições de tráfego também serão divulgadas nos painéis de mensagens variáveis (PMVs) e nos canais oficiais da Ecovias Raposo Castello.
Em caso de emergência, os usuários podem entrar em contato pelo telefone e WhatsApp 0800 270 0280 ou acessar o portal sos.ecovias.br, serviço que pode ser utilizado sem consumo do pacote de dados móveis.